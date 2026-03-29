Por Redacción EC

En la actualidad, se presentan ciertas universidades que son consideradas como las más exigentes y estrictas en cuanto a las pruebas de admisión y sistema educativo, logrando que sus postulantes se preparan arduamente en materias como matemáticas, ciencias y comunicación, con la finalidad de ingresar a algunas de ellas. En ese contexto, la Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV) desarrolló un nuevo examen de admisión este fin de semana, en la que más de 11 mil postulantes disputaron las 3 792 vacantes ofrecidas este 2026. Así, en esta oportunidad, la carrera con mayor número de postulantes fue Medicina, con 2.012; seguida de Psicología, con 887; y Derecho, con 818. Luego se ubicaron Arquitectura (491), Ingeniería de Sistemas (451), Odontología (442), Enfermería (418) e Ingeniería Industrial, con 402 inscritos al examen. Frente a ello, la casa de estudios habilitó su plataforma para que los estudiantes puedan conocer los resultados oficiales. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.