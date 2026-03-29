En la actualidad, se presentan ciertas universidades que son consideradas como las más exigentes y estrictas en cuanto a las pruebas de admisión y sistema educativo, logrando que sus postulantes se preparan arduamente en materias como matemáticas, ciencias y comunicación, con la finalidad de ingresar a algunas de ellas. En ese contexto, la Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV) desarrolló un nuevo examen de admisión este fin de semana, en la que más de 11 mil postulantes disputaron las 3 792 vacantes ofrecidas este 2026. Así, en esta oportunidad, la carrera con mayor número de postulantes fue Medicina, con 2.012; seguida de Psicología, con 887; y Derecho, con 818. Luego se ubicaron Arquitectura (491), Ingeniería de Sistemas (451), Odontología (442), Enfermería (418) e Ingeniería Industrial, con 402 inscritos al examen. Frente a ello, la casa de estudios habilitó su plataforma para que los estudiantes puedan conocer los resultados oficiales. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

LINK OFICIAL PARA CONOCER LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 2026 DE LA UNFV

Este domingo 29 de marzo, cerca de 11 561 postulantes rindieron el Examen Ordinario y Examen Extraordinario de Admisión 2026 de la Universidad Nacional Federico Villareal. Para esta jornada, la prueba se llevó a cabo en nueve sedes universitarias: ocho ubicadas en Lima Metropolitana, es decir, en Cercado de Lima (3), Jesús María (1), Magdalena del Mar (1), Miraflores (1), Pueblo Libre (1) y El Agustino (1), además de una en la región Callao. Así, para conocer los resultados oficiales del examen, la Oficina Central de Admisión (OCA) habilitó su plataforma oficial (LINK) que permite a los postulantes conocer con DNI o código de postulante si lograron acceder a una de las 3 792 vacantes para alguna de las carreras que ofrece la universidad.

¿QUÉ CARRERAS OFRECE LA UNFV?

A continuación, te presentamos algunas de las carreras que ofrece la Universidad Nacional Federico Villareal a sus estudiantes:

Administración y Negocios

Administración

Administración Pública

Contabilidad

Economía

Marketing

Negocios Internacionales

Turismo

Ciencias Sociales y Humanidades

Derecho

Ciencias Políticas

Ciencias de la Comunicación

Sociología

Trabajo Social

Antropología

Arqueología

Historia

Filosofía

Lingüística

Literatura

Educación

Educación Inicial

Educación Primaria

Educación Secundaria

Educación Física

Educación Especial

Ciencias Básicas

Biología

Física

Matemática

Química

Estadística

Ciencias de la Salud

Medicina Humana

Enfermería

Obstetricia

Odontología

Nutrición

Psicología

Tecnología Médica (Radiología, Terapia Física, etc.)

Ingeniería y Tecnología

Ingeniería Civil

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Informática

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Geográfica

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería Alimentaria

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Pesquera

Arquitectura