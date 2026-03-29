En la actualidad, se presentan ciertas universidades que son consideradas como las más exigentes y estrictas en cuanto a las pruebas de admisión y sistema educativo, logrando que sus postulantes se preparan arduamente en materias como matemáticas, ciencias y comunicación, con la finalidad de ingresar a algunas de ellas. En ese contexto, la Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV) desarrolló un nuevo examen de admisión este fin de semana, en la que más de 11 mil postulantes disputaron las 3 792 vacantes ofrecidas este 2026. Así, en esta oportunidad, la carrera con mayor número de postulantes fue Medicina, con 2.012; seguida de Psicología, con 887; y Derecho, con 818. Luego se ubicaron Arquitectura (491), Ingeniería de Sistemas (451), Odontología (442), Enfermería (418) e Ingeniería Industrial, con 402 inscritos al examen. Frente a ello, la casa de estudios habilitó su plataforma para que los estudiantes puedan conocer los resultados oficiales. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.
En la actualidad, se presentan ciertas universidades que son consideradas como las más exigentes y estrictas en cuanto a las pruebas de admisión y sistema educativo, logrando que sus postulantes se preparan arduamente en materias como matemáticas, ciencias y comunicación, con la finalidad de ingresar a algunas de ellas. En ese contexto, la Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV) desarrolló un nuevo examen de admisión este fin de semana, en la que más de 11 mil postulantes disputaron las 3 792 vacantes ofrecidas este 2026. Así, en esta oportunidad, la carrera con mayor número de postulantes fue Medicina, con 2.012; seguida de Psicología, con 887; y Derecho, con 818. Luego se ubicaron Arquitectura (491), Ingeniería de Sistemas (451), Odontología (442), Enfermería (418) e Ingeniería Industrial, con 402 inscritos al examen. Frente a ello, la casa de estudios habilitó su plataforma para que los estudiantes puedan conocer los resultados oficiales. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.
Este domingo 29 de marzo, cerca de 11 561 postulantes rindieron el Examen Ordinario y Examen Extraordinario de Admisión 2026 de la Universidad Nacional Federico Villareal. Para esta jornada, la prueba se llevó a cabo en nueve sedes universitarias: ocho ubicadas en Lima Metropolitana, es decir, en Cercado de Lima (3), Jesús María (1), Magdalena del Mar (1), Miraflores (1), Pueblo Libre (1) y El Agustino (1), además de una en la región Callao. Así, para conocer los resultados oficiales del examen, la Oficina Central de Admisión (OCA) habilitó su plataforma oficial (LINK) que permite a los postulantes conocer con DNI o código de postulante si lograron acceder a una de las 3 792 vacantes para alguna de las carreras que ofrece la universidad.
A continuación, te presentamos algunas de las carreras que ofrece la Universidad Nacional Federico Villareal a sus estudiantes:
Administración y Negocios
- Administración
- Administración Pública
- Contabilidad
- Economía
- Marketing
- Negocios Internacionales
- Turismo
Ciencias Sociales y Humanidades
- Derecho
- Ciencias Políticas
- Ciencias de la Comunicación
- Sociología
- Trabajo Social
- Antropología
- Arqueología
- Historia
- Filosofía
- Lingüística
- Literatura
Educación
- Educación Inicial
- Educación Primaria
- Educación Secundaria
- Educación Física
- Educación Especial
Ciencias Básicas
- Biología
- Física
- Matemática
- Química
- Estadística
Ciencias de la Salud
- Medicina Humana
- Enfermería
- Obstetricia
- Odontología
- Nutrición
- Psicología
- Tecnología Médica (Radiología, Terapia Física, etc.)
Ingeniería y Tecnología
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería Informática
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Geográfica
- Ingeniería Agroindustrial
- Ingeniería Alimentaria
- Ingeniería de Telecomunicaciones
- Ingeniería Mecatrónica
- Ingeniería Pesquera
Arquitectura