Este domingo 17 de agosto, cerca de 7,9 millones de bolivianos registrados decidirán el futuro del país en las Elecciones Generales 2025. En esta oportunidad, la población podrá elegir a su presidente, diputados y senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para los próximos cinco años. Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispuso de una serie de prohibiciones y recomendaciones con el objetivo de que la jornada electoral se desarrolle con total normalidad, así como brindó detalles sobre la presentación de los resultados oficiales, en medio de una crisis económica y social. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO ESTARÁN DISPONIBLES LOS RESULTADOS OFICIALES DE LAS ELECCIONES EN BOLIVIA 2025?

Millones de bolivianos expresaron su descontento frente a las elecciones presidenciales 2025, en un contexto marcado por la crisis social y económica que atraviesa el país y que mantiene en vilo a la población. A pesar de ello, se espera que en la jornada electoral del fin de semana se desarrollen con total normalidad, por lo que, Gustavo Ávila, vocal de Tribunal Supremo Electoral (TSE), anunció que los resultados del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) se conocerán el mismo día de las elecciones (17 de agosto) en un 80 %.

No obstante, el consejero dejó en claro que los resultados que se brindarán este domingo son considerados referenciales. Es decir, la información final y oficial recién se conocerán después de 72 horas de la jornada electoral. “Para los resultados finales, en nuestro país hay siete días, pero es una locura, ningún país ni pueblo va esperar, queremos hacerlo en el plazo de 72 horas”, explicó el vocal del organismo público. Cabe mencionar que el 17 de agosto se elegirá al próximo presidente, diputados y senadores que integrarán la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), quienes asumirán funciones a partir de noviembre de 2025.

Por otro lado, según las encuestas realizadas por Ipsos Ciesmori y Captura Consulting, el candidato de Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, encabeza las preferencias con poco más del 21% de apoyo. Muy cerca se encuentra Jorge “Tuto” Quiroga, representante de la alianza Libre, quien registra un 20% en ambas mediciones. Sin embargo, un sondeo anterior realizado por Spie SRL y difundido el viernes muestra a Jorge Quiroga con un 24,45% de respaldo, mientras que Samuel Doria Medina alcanza un 23,64%. Estos resultados reflejan la paridad de la contienda política.

Estos son los candidatos a la presidencia de Bolivia 2025