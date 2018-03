LinkedIn es una plataforma social orientada a la búsqueda de empleo y los negocios que es actualmente propiedad de Microsoft Corporation. La compañía asegura ser la mayor red profesional del mundo y afirma que tiene más de 500 millones de usuarios en 200 países y territorios de todo el mundo.

La misión de LinkedIn, asegura la compañía en su web, es unir "a los profesionales del mundo para ayudarles a aumentar su productividad y rendimiento". Para ello ofrece a los usuarios tener acceso a "personas, empleos, noticias, actualizaciones e información" que ayudará a destacar en el campo profesional. Más adelante seguimos explicando qué es LinkedIn y cómo puede ayudarte a conseguir empleo.

LinkedIn funciona desde el año 2002 como una red social con funciones similares a Facebook como el muro, mensajes privados y comentarios. Sin embargo, también muestra opciones para que los empleadores encuentren talentos. "un estudio de DBM destacaba que el 90% de los ejecutivos busca referencias en LinkedIn y en Facebook también", señala a El Comercio Oscar La Torre, socio del área de consultoría de negocios de PwC.

"Las empresas medianas y pequeñas emplean LinkedIn porque es una herramienta que no tiene costo. Es más fácil ir a Facebook o Linkedin para buscar referencias en lugar de contratar una agencia especializada", agrega. Sigue leyendo para averiguar qué es LinkedIn, cómo funciona y de qué manera puede ayudarte a conseguir empleo.

LinkedIn busca que las conexiones entre los usuarios sean suficientemente fieles a las de la vida real, por lo que si los usuarios que uno invita manifiesta no conocerte, puede que tu cuenta sea penalizada. Y no solo eso. También colocar información inexacta puede también causarnos problemas a nivel profesional.

Una red de contactos se construye mediante conexiones directas, las conexiones de cada una de estas conexiones (denominado conexiones de segundo grado) y también las conexiones de conexiones de segundo grado (denominadas conexiones de tercer grado). Esto se puede utilizar para presentarse en la red a través de un contacto mutuo. Averigua cómo mejorar tu perfil en LinkedIn en el siguiente video.

Los usuarios de LinkedIn pueden subir su CV online así como pedir a sus contactos que validen sus habilidades en diferentes campos. Para crear una cuenta solo basta con tener una casilla de correo electrónico.

LinkedIn también tiene una versión premium con cuatro planes dedicados a los usuarios que buscan empleo, a las empresas que tratan de ampliar sus negocios, a quienes buscan clientes para ventas y a las compañías que tratan de contratar nuevos talentos.

Tips del experto para usar LinkedIn



*Por Oscar La Torre, socio del área de consultoría de negocios de PwC



​"La gran mala práctica en LinkedIn es no actualizar. Si bien es cierto que las empresas han ido usando la aplicación con más frecuencia para validar los CV y contactos de los postulantes, hasta para hacer mas eficiente el proceso de selección de personal, todavía hay una realidad: por lo general las personas llenan sus datos básicos, pero es realmente cuando se ven en peligro de perder su trabajo o buscan cambiar trabajo es que realmente llenan los datos".



​"Hay que decir la verdad. La información que uno pone en LinkedIn, así como la que uno pone en su CV debe ser fidedigna, debe ser veraz. No puedes poner que tienes tales y cuales competencias y hacer que las personas las verifiquen cuando no las tienes".



​"Hay que verificar nuestras competencias y, mientras más alto sea el nivel de estas, no solo basta con que nuestros amigos lo digan. Que haya, por ejemplo, un gerente que valide mi competencia, es también importante. Lo que mas se busca son perfiles con con adaptabilidad y competencias como creatividad, innovación y liderazgo.".



​"Lo que también ayuda en LinkedIn es establecer las redes de contacto que las personas tienen. Si tienes contactos que no tienen mucho que ver con tu línea de carrera y son tus únicos contactos, puede jugarte en contra, pero si son algunos dentro de un grupo grande de contactos, es algo que suma. Por ejemplo, suma en redes de contacto comercial para oportunidades de negocios".