Recibir un diagnóstico y comenzar un tratamiento no siempre significa que los síntomas desaparecerán de inmediato. Sin embargo, cuando una persona lleva tiempo siguiendo las indicaciones médicas y no experimenta mejoras, es importante revisar qué está ocurriendo y determinar si necesita una nueva evaluación. El doctor Jorge Martínez, entrevistado por Univision, explicó que los pacientes deben expresar sus dudas, preguntar por la evolución de su enfermedad y considerar una segunda o tercera opinión cuando persisten las preocupaciones. La decisión no implica necesariamente que el diagnóstico inicial sea incorrecto, sino que puede ayudar a comprender mejor el problema y encontrar alternativas de atención.

¿Cuándo debes buscar una segunda opinión médica?

Una de las principales señales para consultar a otro especialista es que el diagnóstico no esté suficientemente claro o que el tratamiento no esté produciendo la respuesta esperada. También puede ser conveniente hacerlo cuando los síntomas continúan, aparecen nuevas molestias o el paciente siente que sus preguntas no están siendo respondidas. Según el doctor Martínez, es importante que la persona comprenda qué enfermedad tiene, por qué recibe determinado tratamiento y qué resultados deberían esperarse.

La segunda opinión también puede ser especialmente útil antes de tomar decisiones importantes, como someterse a una cirugía, iniciar un tratamiento complejo o afrontar una enfermedad poco frecuente. UCLA Health recomienda considerar esta alternativa cuando existen dudas sobre el diagnóstico, se necesitan otras opciones terapéuticas o el tratamiento propuesto puede tener consecuencias importantes para la vida del paciente.

¿Qué pasa si el tratamiento no funciona o los análisis salen normales?

El tiempo necesario para evaluar si un medicamento está funcionando depende de la enfermedad y del tratamiento indicado. En la entrevista con Univision, Martínez explicó que, en algunas infecciones tratadas con antibióticos, el médico puede revisar la respuesta durante las primeras 48 a 72 horas. Sin embargo, ese plazo no debe aplicarse a todas las enfermedades: algunos tratamientos requieren más tiempo y otros necesitan ajustes según la evolución clínica.

También existen situaciones en las que una persona continúa sintiéndose mal pese a que los resultados iniciales de sus análisis no muestran alteraciones importantes. El especialista señaló que, cuando persisten síntomas que no encuentran explicación, puede ser necesario revisar la historia clínica, repetir determinadas evaluaciones o solicitar estudios adicionales. Esto no significa que siempre exista una enfermedad oculta, sino que los síntomas persistentes merecen una valoración médica adecuada.

¿Cómo solicitar otra opinión y qué debes llevar a la consulta?

Antes de acudir a otro especialista, es recomendable reunir los informes médicos, resultados de laboratorio, imágenes, recetas y una lista de los tratamientos utilizados. También conviene anotar cuándo comenzaron los síntomas, cómo han cambiado y qué medicamentos se están tomando. UCLA Health aconseja compartir estos antecedentes con el nuevo profesional para que pueda revisar la información disponible y determinar si necesita realizar una evaluación adicional.

En Perú, las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a recibir información sobre su atención y a solicitar una segunda opinión médica, según la información publicada por establecimientos del sistema sanitario. Si deseas hacerlo, puedes conversar con tu médico tratante o consultar con tu establecimiento de salud sobre el procedimiento correspondiente. No suspendas ni cambies un tratamiento por tu cuenta, y si presentas síntomas graves o una emergencia, busca atención inmediata en lugar de esperar una segunda consulta.

Una segunda opinión puede confirmar que el diagnóstico y el tratamiento iniciales son adecuados, aclarar dudas o abrir la posibilidad de otras alternativas. Lo importante es que el paciente participe en las decisiones, comprenda los riesgos y beneficios de cada opción y mantenga una comunicación clara con los profesionales que lo atienden. Consultar a otro especialista no significa desconfiar automáticamente del primero: puede ser una manera responsable de cuidar la salud cuando todavía existen preguntas sin resolver.

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