Una segunda opinión médica puede ayudar a confirmar un diagnóstico, revisar un tratamiento y conocer otras alternativas para cuidar la salud. (Imagen: Gemini IA)
Una segunda opinión médica puede ayudar a confirmar un diagnóstico, revisar un tratamiento y conocer otras alternativas para cuidar la salud. (Imagen: Gemini IA)
Por Redacción EC

Recibir un diagnóstico y comenzar un tratamiento no siempre significa que los síntomas desaparecerán de inmediato. Sin embargo, cuando una persona lleva tiempo siguiendo las indicaciones médicas y no experimenta mejoras, es importante revisar qué está ocurriendo y determinar si necesita una nueva evaluación. El doctor Jorge Martínez, entrevistado por Univision, explicó que los pacientes deben expresar sus dudas, preguntar por la evolución de su enfermedad y considerar una segunda o tercera opinión cuando persisten las preocupaciones. La decisión no implica necesariamente que el diagnóstico inicial sea incorrecto, sino que puede ayudar a comprender mejor el problema y encontrar alternativas de atención.

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