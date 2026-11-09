A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, la preocupación de los fieles no solo gira en torno a las actividades religiosas, sino también a las condiciones del clima. Las altas temperaturas y las precipitaciones registradas recientemente en distintas regiones, en medio del Fenómeno El Niño, han despertado dudas entre quienes esperan participar en los encuentros con el pontífice.

Durante su visita, el santo padre recorrerá seis ciudades del territorio nacional y congregará a miles de personas en misas y actividades pastorales. Ante este escenario, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio a conocer sus previsiones meteorológicas para esos días y explicó si las lluvias o el calor podrían representar dificultades para los asistentes.

Las temperaturas cálidas van a continuar en los próximos días por lo que el Papa llegará ante este clima

El recorrido del papa León XIV por el territorio peruano incluirá seis ciudades: Lima, Callao, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Cajamarca. Ante la expectativa por las actividades que congregarán a miles de fieles, el ingeniero Yury Escajadillo, subdirector de Vigilancia Climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), explicó en entrevista con La Rotativa del Aire de RPP qué condiciones meteorológicas se esperan durante esos días.

Según detalló el especialista, el ambiente cálido continuará presente en los próximos días, semanas e incluso meses, principalmente en Lima y Chiclayo. Este panorama también estará vigente durante la visita del sumo pontífice, por lo que los asistentes deberán tener en cuenta las condiciones de temperatura al momento de participar en las celebraciones y encuentros programados.

Tanto en Chiclayo y Lima vamos a tener temperaturas cálidas garantizadas

Las celebraciones religiosas que encabezará el papa León XIV en Lima y Chiclayo están previstas para aproximadamente las 10:00 a. m. Sin embargo, la organización contempla que el ingreso de los fieles comience desde la víspera, lo que llevará a numerosos asistentes a pasar la noche en los recintos habilitados para participar en las misas del pontífice.

En ese contexto, las condiciones meteorológicas también estarán presentes durante las jornadas de oración. El especialista del Senamhi advirtió que la costa peruana, especialmente Lima y Chiclayo, registrará temperaturas cálidas durante la visita papal. “Cuando nos visite el Santo Padre y estén todos los feligreses, ciudadanos peruanos, vamos a tener garantizado las temperaturas cálidas”, apuntó.

En la capital posiblemente se presenten lloviznas por algunas horas en Chiclayo serán lluvias puntuales

El panorama climático durante la visita del papa León XIV estará marcado por el calor, especialmente en la franja costera. Según el ingeniero del Senamhi, Lima Metropolitana registrará temperaturas de entre 26 °C y 28 °C, mientras que en Chiclayo los valores serán mayores y oscilarán entre los 29 °C y 30 °C. El especialista también advirtió que el miércoles 11 y jueves 12 estará vigente un aviso por incremento de las temperaturas diurnas en ambas ciudades.

En cuanto a las precipitaciones, los asistentes a las actividades en Lima podrían encontrarse con algunas lloviznas durante determinadas horas del día. Para Chiclayo, el pronóstico contempla lluvias puntuales, aunque el especialista aclaró que no existen alertas de nivel rojo por precipitaciones en estas localidades. Esta situación contrasta con lo que ocurre en Piura y Tumbes, donde sí se han emitido advertencias de mayor intensidad.

Así será las precipitaciones y el clima en los otros departamentos como Cusco, Cajamarca y Pucallpa

En Cajamarca, el pronóstico del Senamhi apunta a temperaturas dentro de los valores habituales para esta época del año, sin alertas de lluvias intensas o lloviznas de nivel rojo. Una situación similar se espera en Cusco y Pucallpa, donde las condiciones térmicas también se mantendrían dentro de los parámetros normales. No obstante, el especialista pidió prestar especial atención a la costa peruana, principalmente a Lima y Chiclayo, por las altas temperaturas previstas.

Respecto a las precipitaciones, Yury Escajadillo recordó que Pucallpa y algunas zonas de Cusco presentan características propias de la selva, donde las lluvias son frecuentes durante todo el año. Asimismo, explicó que el reciente aviso de friaje estuvo acompañado de precipitaciones, aunque todavía se evalúa la posible llegada de un nuevo fenómeno de este tipo durante la visita papal. Por ahora, indicó que no existen fechas precisas para ese escenario.

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