Por Christian Gambini

A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, la preocupación de los fieles no solo gira en torno a las actividades religiosas, sino también a las condiciones del clima. Las altas temperaturas y las precipitaciones registradas recientemente en distintas regiones, en medio del Fenómeno El Niño, han despertado dudas entre quienes esperan participar en los encuentros con el pontífice.

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