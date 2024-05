Alianza Lima hizo un gran esfuerzo durante los 90 minutos ante Fluminense, pero al final se quedó con las manos vacías. Por la última jornada del Grupo A de la Copa Libertadores, el conjunto blanquiazul cayó 3-2 ante el ‘Flu’ en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y fue eliminado del torneo continental. Y, una vez más, uno de los jugadores más criticados por la hinchada blanquiazul fue Jeriel de Santis. El motivo de la recriminación fue que el atacante tuvo una clara oportunidad de gol que no supo aprovechar sobre el final del encuentro.

¡Lo culpan por la eliminación! Hinchas de Alianza Lima desatan su frustración en redes contra Jeriel de Santis por fallar gol ante Fluminense en la Libertadores

Cuando el reloj marcaba el minuto 91, Catriel Cabellos lanzó un gran centro por derecha que no pudo ser aprovechado por De Santis, quien intentó cabecear pero impactó de manera imprecisa el balón. El delantero aliancista no hizo más que lamentarse tras darse cuenta la gran chance que tuvo para empatar el duelo.

Los hinchas en redes no tuvieron piedad con el atacante y lo criticaron duramente. “Lo de De Santis es indefendible”, “Un nuevo blooper”, ¿Hasta cuándo lo esperamos”, “Era el gol del empate, qué malo es”, “El que lo trajo debe hacerse cargo”, “Otra vez fallando goles debajo del arco”, fueron algunas de las opiniones de los fanáticos ‘íntimos’.

¿Qué dijo el técnico de Alianza Lima sobre la eliminación en Copa Libertadores?

Alejandro Restrepo, técnico de Alianza, se presentó en conferencia de prensa y se mostró muy apenado por la derrota y eliminación en Copa Libertadores. “La primera, muchísimo dolor por la gente, porque Alianza tiene una hinchada espectacular, no sé cuántos acompañaron hoy, sé que no es fácil. Matute estuvo lleno en la Copa Libertadores e incluso en el campeonato local cuando ya no teníamos la ilusión de competir por el primer lugar, seguían llenando el Estadio Nacional. Me da mucho dolor porque sé lo ilusionados que estaban y creyeron hasta el final al igual que creía el grupo”, empezó diciendo el colombiano.

Asimismo, el estratega extranjero de Alianza agregó: “No nos podemos quedar ahora en esto. Cuando se gana en el fútbol hay que pasar la página rápido, no te puedes quedar celebrando, y cuando se pierde, menos. Hay que reevaluar, replantear, reconocer los errores, hay que mirar hacia adentro, para ver qué se hizo bien, que no. Hay que hacerlo como institución, como comando técnico y seguramente cada jugador lo va a hacer”.

Por último, Restrepo enfatizó que jugando como lo hizo Alianza hay más posibilidades de ser campeón nacional a fin de año. “Alianza tiene que tener en la mira siempre ser campeón. Ahora queda un segundo semestre donde, sin jugar torneo internacional, tiene que enfocarse para ser el primero del Clausura y tener la posibilidad de jugar la final en Perú. Ojalá que pueda sostener actuaciones como estas, porque compitiendo así va a estar más cerca de ganar el título”, finalizó.

¿Cuándo fue que Jeriel De Santis anotó su último gol a nivel profesional?

El delantero de 21 años no anota un gol con Alianza Lima desde que fichó por el equipo. Es más, su último tanto profesional se dio hace ya casi un año, el 30 de abril de 2023, cuando jugaba para Cartagena B de España.

Por esta razón, desde hace un tiempo que la prensa ya le pregunta al respecto. Anteriormente ya llegó a mencionar que la ausencia de goles por su parte es un tema que le preocupa. “Estoy triste, uno siempre quiere marcar, y más que la gente está encima de nosotros”, declaró. “Al final tenemos que tener paciencia para lo que se viene y voy a trabajar duro para dar lo mejor de mí”.