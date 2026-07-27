Por Redacción EC

Aunque las palabras son la principal herramienta para comunicarnos, la psicología sostiene que gran parte de los mensajes que transmitimos provienen de nuestros gestos, expresiones faciales y posturas corporales. Muchos de estos movimientos ocurren de manera automática, sin que la persona sea plenamente consciente de ellos, pero pueden reflejar emociones como nerviosismo, estrés, inseguridad o incluso interés por quien tiene al frente. Uno de los comportamientos que más ha despertado la curiosidad de los especialistas es el hábito de morderse los labios mientras se habla, un gesto que, dependiendo del contexto, puede ofrecer pistas sobre el estado emocional del interlocutor y complementar el significado de sus palabras dentro de una conversación, según la psicología.