La felicidad es una de las aspiraciones más importantes, aunque encontrar una definición que represente a todos no resulta sencillo. Para algunos, significa alcanzar una meta profesional o cumplir un sueño personal; para otros, consiste en compartir momentos con sus seres queridos, recuperar la tranquilidad o disfrutar de experiencias cotidianas. Sin embargo, existe una reflexión filosófica que plantea que el bienestar puede construirse a partir de tres elementos fundamentales.

Esta propuesta pertenece a Immanuel Kant, uno de los pensadores más influyentes de la historia, quien resumió las reglas de la felicidad en una frase: “Algo que hacer, algo que amar, algo que desear”. Aunque sus palabras fueron formuladas hace siglos, invitan a reflexionar sobre nuestras decisiones y motivaciones. Desde la psicología, estos principios pueden convertirse en una guía para mejorar nuestra vida. A continuación, te contamos en qué consisten estas tres reglas y cómo incorporarlas a tu rutina.

Las tres reglas de la felicidad según Immanuel Kant

1. Algo que hacer: Tomar decisiones y actuar por voluntad propia

El primer principio está relacionado con nuestra capacidad para tomar decisiones y participar en nuestra vida. No significa mantenernos ocupados todo el día, sino realizar pequeñas acciones por iniciativa propia.

La psicóloga María Martínez, especialista en mente y percepción Kaizen (@caminokaizen), explica que esta capacidad fortalece la confianza personal y permite sentirnos útiles. “Cuando hacemos, cuando tomamos acción, cuando nos sentimos con la capacidad de poder hacer, nos desbloqueamos, nos sentimos útiles, nos sentimos válidos y nos sube la autoestima”, señala.

Por el contrario, sentir que no tenemos alternativas puede generar impotencia y estrés. La experta aclara que actuar no exige estar en constante movimiento, pues leer, descansar o disfrutar de una actividad también cuenta cuando responde a nuestra voluntad.

2. Algo que amar: Encontrar motivos para seguir adelante

El segundo pilar se relaciona con aquello que despierta nuestro cariño y nos proporciona razones para avanzar. Puede ser una persona, una afición, un proyecto o cualquier actividad que disfrutemos. No necesariamente tiene que estar vinculado con una relación sentimental.

Para Martínez, el amor funciona como una motivación que da sentido a nuestras acciones. “Cuando tú amas algo, es tu motivación. El amor implica un motivo por el que hacer algo”, explica.

Esta idea invita a valorar las experiencias sencillas que nos producen alegría, como compartir tiempo con la familia, cuidarnos o dedicar momentos a nuestros intereses. Reconocer esos motivos permite encontrar satisfacción en actividades cotidianas.

3. Algo que desear: Conservar la ilusión por el futuro

El último elemento está relacionado con las metas que nos gustaría alcanzar. Tener deseos permite imaginar posibilidades, establecer objetivos y encontrar una dirección para nuestros esfuerzos.

“Desear es imaginarte con ello en tu vida, sentir esa felicidad de algo hacia lo que ir”, sostiene Martínez.

Sin embargo, no debemos condicionar nuestro bienestar a conseguir aquello que queremos. Podemos aspirar a cambiar de trabajo, aprender algo nuevo o iniciar un proyecto sin pensar que nuestra situación actual carece de valor. La clave consiste en mirar al futuro con ilusión mientras disfrutamos del presente.

Felicidad. | Foto: Pexels

Cómo aplicar las tres reglas de la felicidad en la vida cotidiana

Para incorporar estos principios a nuestra rutina, la psicóloga propone recurrir a la filosofía Kaizen, que plantea conseguir mejoras progresivas mediante pequeños cambios. No hace falta transformar nuestra vida de inmediato, sino comenzar con acciones sencillas.

Estas son algunas recomendaciones de la especialista:

Identifica qué puedes hacer ahora: piensa en una acción que dependa de ti y que puedas realizar en este momento, sin concentrarte únicamente en los obstáculos. Reconoce aquello que te hace sonreír: recuerda las personas, experiencias y actividades que despiertan emociones agradables. Dedicarles atención permite valorar mejor lo que tenemos. Practica la gratitud: piensa en las cosas que agradeces y en aquellas que echarías de menos si dejaran de formar parte de tu vida. Define qué deseas conseguir: identifica una meta que te ilusione y reflexiona sobre cómo podría contribuir a tu bienestar, sin olvidar disfrutar de tu presente.

La especialista también recomienda preguntarnos qué podemos mejorar en nuestra vida y qué nos gustaría experimentar en el futuro. De esta manera, los objetivos se convierten en una motivación para avanzar y no en una razón para sentir que siempre nos falta algo.

Quién fue Immanuel Kant, el filósofo que reflexionó sobre la felicidad

Immanuel Kant fue uno de los principales representantes de la Ilustración y una figura fundamental de la filosofía moderna. Nació en Königsberg, en la antigua Prusia, y dedicó gran parte de su pensamiento a estudiar cuestiones relacionadas con el conocimiento, la libertad, la razón y la moral.

Entre sus publicaciones más reconocidas destacan ‘Crítica de la razón pura’ y ‘Crítica de la razón práctica’, obras que marcaron su influencia en el pensamiento filosófico. Sus reflexiones siguen invitando a comprender la vida desde distintas perspectivas, según recoge la revista ¡Hola!.

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