En la vida cotidiana es común encontrarse con personas que, ante una dificultad ajena, deciden intervenir aunque no conozcan a quien necesita apoyo. Prestar un paraguas durante una lluvia, acompañar a alguien que busca una dirección o ceder el asiento a quien lo necesita son acciones que pueden surgir espontáneamente y sin recompensa. Algunas personas reaccionan con rapidez, dejando de lado sus asuntos para atender las necesidades de quienes tienen cerca. Aunque suelen asociarse con la bondad, la psicología plantea que detrás de esta disposición también pueden existir procesos emocionales, valores personales y conexión con los demás. Estas respuestas pueden revelar cómo cada individuo percibe y responde ante su entorno. Descubre qué factores explican esta conducta y por qué algunas personas sienten un impulso especial por ayudar a desconocidos.

¿POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS AYUDAN A DESCONOCIDOS SIN ESPERAR NADA A CAMBIO?

La psicología señala que la ayuda hacia otras personas puede estar relacionada con la empatía, especialmente cuando quien observa logra percibir y comprender el malestar de alguien más.

Esta idea se vincula con la hipótesis de empatía-altruismo propuesta por C. Daniel Batson, según la cual una preocupación empática auténtica puede llevar a buscar el bienestar de otra persona sin que exista una ganancia personal evidente.

De este modo, la decisión de intervenir no necesariamente responde a un cálculo sobre lo que se recibirá después.

¿LAS EMOCIONES DE LOS DEMÁS TAMBIÉN INFLUTEN EN LA DECISIÓN DE AYUDAR?

El estado emocional de un desconocido también puede provocar una reacción en quien presencia la situación. El llamado contagio emocional describe cómo sentimientos ajenos pueden afectar las propias emociones. Así, observar a alguien con miedo, angustia o incomodidad puede generar una respuesta que motive a actuar para reducir ese malestar.

Esto ayuda a entender por qué determinadas personas reaccionan con rapidez ante escenas cotidianas, como encontrar a alguien desorientado o ver a una persona mayor enfrentando dificultades para trasladar sus compras, según informa la plataforma web de Radio Mitre.

¿EL INTÉRES DE AYUDAR SE DEBE TAMBIÉN A LA BÚSQUEDA DE SATISFACCIÓN PERSONAL?

La disposición a ayudar no termina en la preocupación por el otro, pues la propia persona puede experimentar efectos positivos después de actuar. La Teoría de la Autodeterminación, desarrollada por Edward Deci y Richard Ryan, plantea necesidades relacionadas con la autonomía, la competencia y la conexión, y una acción solidaria puede fortalecer la percepción de utilidad y cercanía social.

A esto se suma el concepto de warm-glow, relacionado con James Andreoni, que describe la gratificación emocional que puede surgir tras realizar una acción beneficiosa. Un agradecimiento o una sonrisa pueden reforzar ese sentimiento y favorecer que la conducta vuelva a repetirse.

Con el tiempo, además, la generosidad puede integrarse en la identidad de quienes la consideran un valor importante, haciendo que ayudar forme parte de su manera habitual de relacionarse con los demás.

Por ello, un gesto sencillo puede reunir distintos procesos psicológicos, desde la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno hasta la satisfacción de sentirse útil y coherente con los propios valores personales.

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