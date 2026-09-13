A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender la conducta de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden estudiar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que tienen muchas veces, no principalmente por flojera, el auto sucio o desordenado, lo que podría reflejarse como baja autoestima. Esto llevó a que una investigación pueda identificar las principales necesidades y estado emocional del conductor del vehículo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE TIENEN EL AUTO SUCIO O DESORDENADO?

De acuerdo con la psicóloga Leticia Martín Enjuto, las largas jornadas laborales pueden relegar la limpieza del vehículo a un segundo plano. En ese sentido, el estado del automóvil puede reflejar la rutina de una persona y evidenciar cómo distribuye su tiempo, energía y prioridades. Inclusive, el estrés, la sobrecarga mental, la procrastinación y la desorganización pueden explicar el descuido del auto. En algunos casos, también puede estar relacionado con la baja autoestima.

@maurodelgiudice ¿Y si tu auto está diciendo de vos más de lo que imaginás? 👀 Un auto sucio, desordenado o descuidado no necesariamente define quién sos, pero sí puede ser un reflejo de tus hábitos: procrastinación, falta de orden o simplemente dejar para después algo que sabés que deberías hacer. Y hay algo que me parece todavía más interesante: vivimos en un mundo donde la percepción importa. Así como cuidás tu auto, también estás comunicando quién sos, cómo trabajás y cuánto cuidás los detalles. Porque muchas veces, los detalles hablan antes que nosotros. 🚘 ¿Vos qué pensás? ¿Tu auto refleja tu personalidad? ♬ sonido original - Mauro Del Giudice

De esta manera, los expertos recomiendan establecer pequeños hábitos de limpieza y pedir ayuda si la carga emocional es difícil de manejar, conforme comparte la plataforma Radio Mitre. “Cuando vemos un coche lleno de papeles, botellas o polvo puede ser una señal de que la persona vive con prisas, que no tiene espacio para ordenar ni afuera ni dentro”, dijo la especialista.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS AGRADECEN A LOS CONDUCTORES CUANDO CRUZAN LA CALLE?

De acuerdo con el medio TN, expresar gratitud y reconocer los pequeños gestos cotidianos como, por ejemplo, saludar el hecho de un conductor por ceder el paso a un transeúnte en el paso de cebra, contribuye a desarrollar una actitud más positiva frente a la vida y las relaciones interpersonales. Si bien estas prácticas no eliminan los problemas diarios, sí ayudan a reducir el estrés y fomentar emociones positivas en situaciones habituales.

De hecho, diversos estudios en neurociencia señalan que los actos espontáneos de gratitud activan áreas del cerebro asociadas con el bienestar. Aun así, la psicología sostiene que las personas que responden con un saludo tienden a mostrar mayores niveles de empatía y paciencia. Por ello, reconocer el gesto del conductor no solo refleja cortesía, sino que también contribuye a fortalecer la convivencia y fomentar una actitud más colaborativa en los espacios urbanos.