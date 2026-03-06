La alimentación saludable resulta altamente recomendada por parte de nutricionistas, y mucho más durante temporadas de verano donde las altas temperaturas pueden terminar afectando nuestro cuerpo de distintas formas. Al respecto, hoy vamos a referirnos a aquella fruta tan sabrosa como refrescante que representa el durazno, y si bien nos aporta grandes beneficios, algunos tienden a reaccionar de manera alérgica tras consumirlo.

ESTO PUEDE PASARLE A TU CUERPO TRAS COMERTE UN DURAZNO

Las altas temperaturas golpean a la ciudad de Lima actualmente, y en ese sentido resulta fundamental que sus habitantes, por ejemplo, logren alimentarse con frutas frescas como el durazno al cual vamos a referirnos destacando sus propiedades, pero también contraindicaciones.

Con respecto a lo que puede pasarle a tu cuerpo si consumes dicho fruto, resulta importante destacar que su riqueza en vitaminas A, C y antioxidantes, hoy promueve la salud de la piel y termina fortaleciendo tu sistema inmunológico, y asimismo ayuda a sanarte calambres o fatiga muscular.

A continuación, te compartimos otros de los beneficios que aporta el durazno, según especialistas, y mediante un consumo calificado como perjudicial para personas alérgicas a la familia de las rosáceas, con problemas renales crónicos, diabetes o enfermedad renal avanzada, entre otras afecciones muy particulares:

El durazno mantiene la salud intestinal y combate el estreñimiento .

. El durazno representa buena alternativa para las personas que están a dieta debido a su bajo índice glucémico y azúcares .

. El durazno contiene vitamina A ideal para una buena visión, crecimiento, división celular, reproducción e inmunidad .

. El durazno disminuye el colesterol malo del cuerpo, y de esa forma termina previniendo problemas cardiovasculares y degenerativos.

En relación a la amplia variedad de frutas altamente estimulantes y deliciosas que los especialistas nos recomiendan consumir durante el verano, te contamos además que incluido el durazno, todas representan una excelente opción para mantener dieta equilibrada, refrescante y llena de nutrientes.

LAS OTRAS FRUTAS QUE PUEDES CONSUMIR PARA AFRONTAR LAS ALTAS TEMPERATURAS DE VERANO

Hoy el Perú y otros países pertenecientes al hemisferio sur, vienen afrontando las condiciones climáticas propias del verano, y en ese sentido las entidades como el Ministerio de Salud (Minsa), se encargan de promover el consumo de frutas ideales para contrarrestar los denominados golpes de calor.

Si bien todos los frutos comestibles poseen atributos nutricionales y beneficios para la salud, resulta importante destacar durante cada verano, a aquellos con mayor contenido de agua que no solamente refrescan combatiendo la deshidratación, sino también aportan algunos de los siguientes beneficios:

PAPAYA

- Fruta que reúne las vitaminas A, B, C, E y K, y también minerales como el calcio, potasio, magnesio y el cobre fundamentales para el óptimo funcionamiento del organismo y sistema inmunológico.

- Nutritiva fruta que además favorece la digestión gracias a una enzima llamada papaína que termina por ayudar en la descomposición de las proteínas.

MELÓN

NARANJA

PIÑA

FRESA

- Fruta que contribuye a bajar de peso, previene problemas cardiovasculares, mejora el cuidado de la piel y también fortalece el sistema inmunológico.

- Fruta rica en vitamina C que favorece la absorción de hierro, colágeno, y minerales como el potasio mediante los cuales puede regularse la tensión arterial y la diuresis.

Cabe resaltar, que asimismo el Minsa recomienda el consumo de verduras como la lechuga, pepinillo, caigua, nabo, tomate, rabanito, apio, acelgas, pimiento, espinaca, entre otras que contribuyen a hidratar nuestro organismo mientras las altas temperaturas de verano sofocan, y también se convierten en escudo protector de ciertas enfermedades.