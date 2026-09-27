A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender la conducta de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden estudiar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que suelen devolver el carrito de supermercado a su lugar después de realizar sus compras, un acto que muchos podrían relacionar con el orden. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico tendría que ver más con la responsabilidad colectiva y la empatía. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE DEJAN EL CARRITO DE SUPERMERCADO EN SU SITIO?

En un artículo compartido por el medio OkDiario, la psicóloga María Escaplez indicó que, tras publicar un video sobre la falta de empatía por dejar los carritos en el parking de los supermercados, recibió numerosos mensajes en sus redes sociales, entre ellos uno relacionado con la llamada “teoría del carrito de supermercado” y la responsabilidad social que, según esta idea, refleja dicha conducta de muchas personas. Es decir, si bien no existen sanciones ni recompensas por devolver el carrito a su lugar, este comportamiento podría reflejar ciertos rasgos de moralidad y autocontrol, al tratarse de una acción sencilla que muchas personas reconocen como correcta.

¿QUÉ QUIERE DECIR LA EXPRESIÓN “HASTA MAÑANA, SI DIOS QUIERE”?

En muchas familias del mundo es usual que se despidan con la expresión “si Dios quiere”, una idea de que no todo depende de las decisiones personales. Desde el punto de vista psicológico, para las personas creyentes, esta frase puede reflejar confianza en Dios, mientras que, para otras, puede formar parte de una expresión cultural. En tanto, un estudio publicado en Current Biology encontró que la incertidumbre puede incrementar las conductas repetitivas y rígidas como una forma de recuperar la sensación de orden.

Y es que, este hallazgo podría ayudar a explicar por qué algunos rituales de despedida adquieren una importancia especial en la vida de estas personas. Por otro lado, un informe difundido en Sleep Health, que analizó a 695 adultos, encontró que la oración y la meditación figuraban entre las estrategias utilizadas por personas con dificultades para dormir. Sin embargo, los resultados no demuestran que la religiosidad contribuya a mejorar la calidad del descanso, conforme comparte la plataforma Radio Mitre.