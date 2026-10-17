Por Redacción EC

¿Es posible sentirse feliz y, aun así, sentir que algo nos falta? El poeta Federico García Lorca abordó esta idea desde una perspectiva que daba importancia al deseo de superación, la búsqueda de nuevos conocimientos y el contacto con la belleza. Para el escritor español, mantener la ilusión por lo que todavía podemos descubrir también formaba parte de una vida con sentido, capaz de despertar nuevas inquietudes y ofrecer motivos para seguir avanzando.

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