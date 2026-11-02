La enseñanza atribuida a Confucio relaciona el aprendizaje con la reflexión: ninguna de las dos actividades resulta suficiente por separado. (Imagen: Gemini IA)
La enseñanza atribuida a Confucio relaciona el aprendizaje con la reflexión: ninguna de las dos actividades resulta suficiente por separado. (Imagen: Gemini IA)
Por Redacción EC

En una época en la que podemos encontrar información en internet en cuestión de segundos, una antigua reflexión de Confucio vuelve a cobrar relevancia. El proverbio “Estudiar sin pensar es perder el tiempo; pensar sin estudiar es peligroso” resume una idea fundamental de su filosofía: no basta con acumular conocimientos ni con confiar únicamente en nuestras propias opiniones. Para comprender realmente algo, es necesario aprender, cuestionar, analizar y contrastar lo que sabemos.

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