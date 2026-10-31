Ernest Hemingway fue un reconocido escritor y periodista estadounidense, considerado una de las figuras más influyentes de la literatura del siglo XX. De hecho, su estilo se distinguió por el uso de un lenguaje sencillo, directo y preciso. Entre sus obras más destacadas se encuentran “El viejo y el mar”, “Por quién doblan las campanas” y “Adiós a las armas”. En ese sentido, más allá de sus aciertos literarios, la vida del escritor ha estado estrechamente vinculada con España, país que lo inspiró a plasmar parte de sus experiencias en una de sus obras. Esta relación con el territorio europeo ha despertado el interés de muchas personas y lo ha llevado a reflexionar sobre el vínculo que mantiene con dicha nación. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

LA RELACIÓN DE ERNEST HEMINGWAY CON ESPAÑA Y SU FAMOSA REFLEXIÓN

Ernest Hemingway mantuvo un estrecho vínculo con España desde la década de 1920. Pues, su interés por el país, sus costumbres y tradiciones, así como las experiencias que vivió durante sus viajes, convirtieron al territorio español en una importante fuente de inspiración para algunas de sus obras más reconocidas y en un lugar clave de su vida y trayectoria literaria. Inclusive, para el periodista esta nación representó mucho más que un destino: fue una de sus grandes pasiones.

Asimismo, la admiración de Hemingway por el país europeo, sus tradiciones y su gente fue tan profunda que quedó reflejada en sus obras, en las que destacó especialmente el orgullo y el sentido común del pueblo español. “Si el pueblo español tiene algún rasgo común es el orgullo, y si tiene otro es el sentido común. El sentido común es tan fuerte y seco como las llanuras y mesetas de Castilla”, indicó. Cabe recordar que el comunicador trabajó como corresponsal durante la Guerra Civil española, conflicto que inspiró su novela “Por quién doblan las campanas”, en 1940, conforme comparte el Heraldo.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE EL PROVERBIO “HIJOS PEQUEÑOS, PROBLEMAS PEQUEÑOS, HIJOS GRANDES, PROBLEMAS GRANDES”?

El proverbio “Hijos pequeños, problemas pequeños; hijos grandes, problemas grandes” expresa cómo las preocupaciones de los padres de familia evolucionan conforme sus hijos crecen. Y es que, durante la infancia, los desafíos suelen estar vinculados con su cuidado y crianza; mientras que, en la adultez, surgen nuevas inquietudes relacionadas con sus decisiones, relaciones, situación económica y salud. Por ello, aunque los hijos alcancen independencia, la preocupación de sus padres los acompaña a lo largo de la vida.

Asimismo, la reflexión también plantea que el papel de los padres cambia conforme sus hijos maduran: es decir, al principio, deben guiarlos y fijar normas, pero con el tiempo necesitan respetar sus decisiones y permitirles desenvolverse con autonomía. Eso no es todo, el proverbio destaca la importancia de mantener una relación familiar basada en la honestidad y el diálogo abierto, incluso cuando sea necesario abordar asuntos difíciles, conforme comparte el Heraldo.