Christian Cueva es una vez más el centro de controversias, aunque esta vez no es debido a su vida personal. El futbolista fue convocado oficialmente a la selección peruana de cara a los próximos amistosos que enfrentará el equipo nacional y más de uno no se ha mostrado de acuerdo. Uno de ellos es Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, quien no dudó en mostrarse en contra de su convocatoria. Conoce qué fue lo que dijo el exfutbolista al respecto.

¿Qué dijo ‘Loco’ Vargas sobre la convocatoria de Christian Cueva?

Durante el último programa de ‘Playzon Sports’, donde Juan Manuel Vargas es comentarista, hablaron sobre la convocatoria de Christian Cueva a la selección peruana. A pesar de que no cuenta con un equipo y se encuentra recuperándose de una lesión a la rodilla, el controversial ‘Aladino’ fue convocado como ‘invitado’ para los amistosos contra Paraguay y El Salvador.

“Él quiere jugar porque quiere estar en la selección, quiere estar en ritmo, pero si ahorita está en la selección como invitado, ¿qué pueden pensar el resto de los que han venido jugando y preparándose en estas convocatorias?”, dijo Vargas. “Pero si el ‘Cholo’ está bien, siempre lo he dicho, es el mejor de todos”.

Así, sin arremeter ni criticar a Cueva, Juan Manuel Vargas dio a entender que es un poco extraña su convocatoria en condición de invitado, mostrándose en contra por las posiciones que podrían tomar aquellos jugadores que se estuvieron preparando y no fueron convocados.

¿Christian Cueva jugará los próximos amistosos de la selección peruana?

Eso sí, Juan Manuel Vargas afirmó que el ‘Cholito’ no jugará los amistosos contra Paraguay y El Salvador, importantes partidos de preparación para la Copa América 2024 que se jugarán este 7 y 14 de junio.

“Una cosa es entrenar y otra cosa es tener competencia. Tú te puedes entrenar bien, pero cuando estás con otro equipo, la intensidad que hay, el contacto, es diferente. Como veo en los noticieros, está haciendo reducidos, diferenciado, fuerza, pero es diferente entrenar, a un partido de competencia”.

Por último, tuvo un consejo para Cueva, asegurando que lo que debía hacer es buscar un equipo para asegurarse un lugar entre los convocados para las eliminatorias. “Tiene que pensar bien a dónde ir y qué quiere hacer”, dijo.

¿Qué dijo Christian Cueva tras enterarse de su convocatoria?

‘Aladino’ se mostró agradecido con el actual director técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, por la confianza que demostró en él al convocarlo, incluso si fue solo como ‘invitado’.

“Estoy contento por la oportunidad de estar en la selección. No conocía al ‘profe’ personalmente, recién lo conozco en enero y tenía buenas referencias por mis compañeros que estuvieron con él”, indicó. “Hoy en día me siento muy agradecido con él, con todo su comando técnico. Independientemente de lo que pueda suceder, me siento feliz porque me ayudaron en un momento que realmente yo necesitaba, eso lo voy a llevar en mi corazón, y en mi mente”.