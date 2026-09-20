En los últimos meses, diversos distritos de Lima y otras regiones peruanas vienen experimentando altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. Así, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la costa y sierra registrarán un incremento en la temperatura diurna durante estos días. Frente a esta situación, las autoridades exhortaron a la población a adoptar medidas para proteger su salud, como reducir la exposición directa al sol, mantenerse hidratada y seguir otras recomendaciones de prevención. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿EN QUÉ PARTE DEL PERÚ HABRÁN ALTAS TEMPERATURAS, SEGÚN EL SENAMHI?

A través del Aviso Meteorológico n.° 373, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que, desde el domingo 20 al martes 22 de septiembre, varias regiones de la costa y sierra peruana presentarán altas temperaturas. De acuerdo con el Senamhi, se prevén niveles elevados de radiación ultravioleta durante el mediodía, ráfagas de viento de hasta 40 km/h en horas de la tarde y posibles lluvias dispersas en estas zonas.

🌡️📣 #Aviso #Minam #Senamhi Del 20 al 22 de setiembre, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y en la sierra del país.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento.



📲 https://t.co/vGrK6VkLIs pic.twitter.com/CH7YefyZ8y — Senamhi (@Senamhiperu) September 19, 2026

De esta manera, se espera que las temperaturas máximas alcancen los 36 °C en la costa norte, 30 °C en las costas central y sur, 31 °C en la sierra norte, y 29 °C tanto en la sierra central como en la sierra sur. Por consiguiente, los departamentos posiblemente afectados son: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, Puno y Tumbes.

¿QUÉ DISTRITOS HAN SIDO DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA ANTE EL FENÓMENO EL NIÑO?

A través del Decreto Supremo n.° 124-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo aprobó el estado de emergencia en 893 distritos del país ante el riesgo de intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño. Esta medida, que tendrá una vigencia de 60 días calendario, responde a las evaluaciones del ENFEN, que proyectan un escenario con características similares a las registradas durante el fenómeno de 1997. En este contexto, se espera que las precipitaciones alcancen niveles críticos en la costa y la sierra entre noviembre y diciembre de este año.

Por consiguiente, la declaratoria comprende a distritos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y Callao. Así, durante el periodo que dure la emergencia, las autoridades regionales y locales del país podrán implementar medidas destinadas a reducir los riesgos y atender eventuales daños. Según el decreto, estas acciones serán financiadas con sus propios presupuestos, sin contar con recursos adicionales provenientes del Tesoro Público, conforme comparte Perú.