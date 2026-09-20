Por Redacción EC

En los últimos meses, diversos distritos de Lima y otras regiones peruanas vienen experimentando altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. Así, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la costa y sierra registrarán un incremento en la temperatura diurna durante estos días. Frente a esta situación, las autoridades exhortaron a la población a adoptar medidas para proteger su salud, como reducir la exposición directa al sol, mantenerse hidratada y seguir otras recomendaciones de prevención. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.