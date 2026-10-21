Por Redacción EC

Las precipitaciones que vienen afectando a distintas localidades del norte peruano han encendido las alarmas sobre lo que podría ocurrir en otras regiones durante los últimos meses de 2026 y el verano de 2027. Mientras Piura y Tumbes afrontan episodios de lluvias intensas, surge una preocupación adicional: ¿está Lima preparada para soportar condiciones meteorológicas similares? Un especialista advirtió que la capital podría sufrir consecuencias considerables si se presentan precipitaciones de esa magnitud, debido a sus características urbanas y a la exposición de numerosas viviendas asentadas en terrenos poco estables.