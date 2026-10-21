Las precipitaciones que vienen afectando a distintas localidades del norte peruano han encendido las alarmas sobre lo que podría ocurrir en otras regiones durante los últimos meses de 2026 y el verano de 2027. Mientras Piura y Tumbes afrontan episodios de lluvias intensas, surge una preocupación adicional: ¿está Lima preparada para soportar condiciones meteorológicas similares? Un especialista advirtió que la capital podría sufrir consecuencias considerables si se presentan precipitaciones de esa magnitud, debido a sus características urbanas y a la exposición de numerosas viviendas asentadas en terrenos poco estables.

Lima y el riesgo de enfrentar lluvias intensas

El ingeniero meteorólogo Jonathan Cárdenas advirtió, en diálogo con Infobae, que un episodio de lluvias comparable al registrado en algunas zonas del norte podría ocasionar daños importantes en Lima Metropolitana. A diferencia de otras ciudades acostumbradas a convivir con precipitaciones frecuentes, la capital peruana presenta condiciones que dificultan la respuesta ante estos eventos, especialmente en sectores donde la infraestructura urbana no está preparada para manejar grandes volúmenes de agua.

La escasa frecuencia de las precipitaciones en Lima también influye en la vulnerabilidad de la ciudad. A ello se suma el crecimiento urbano en terrenos expuestos a peligros naturales, donde el drenaje resulta insuficiente o las construcciones se encuentran cerca de cauces que pueden transportar agua, lodo y piedras. En determinadas circunstancias, incluso una lluvia que no parezca extraordinaria puede desencadenar complicaciones para las familias que habitan estos lugares.

Los tres distritos que requieren especial atención

Entre las zonas que generan preocupación figuran Carabayllo, Chaclacayo y La Molina. De acuerdo con Cárdenas, estos distritos cuentan con sectores residenciales próximos a laderas y quebradas que podrían activarse ante precipitaciones intensas. La presencia de viviendas en las inmediaciones de estas formaciones naturales incrementa la exposición de sus habitantes frente a posibles deslizamientos o flujos de agua y sedimentos.

El peligro no depende únicamente de cuánto llueve, sino también de las características del terreno y de la ubicación de las construcciones. Cuando el agua desciende por una quebrada, puede arrastrar materiales acumulados durante periodos secos y avanzar hacia zonas habitadas. Por esa razón, los sectores próximos a cauces naturales requieren vigilancia y medidas preventivas antes de que comiencen los episodios de mayor intensidad.

El antecedente de 1970 que vuelve a preocupar

Un episodio ocurrido hace más de medio siglo sirve para entender la vulnerabilidad de la capital frente a las precipitaciones. Según recordó el meteorólogo Jonathan Cárdenas, en 1970 se registraron 17 milímetros de lluvia en Lima, una cantidad que ocasionó complicaciones cuando la ciudad tenía muchos menos habitantes. Desde entonces, el crecimiento urbano ha transformado el territorio y ha extendido las construcciones hacia espacios expuestos a amenazas naturales.

Este desarrollo demográfico y territorial representa un reto para prevenir desastres. La mayor cantidad de viviendas, la ocupación de pendientes y la expansión de los asentamientos en áreas peligrosas pueden agravar los daños cuando se producen lluvias intensas. En ese contexto, lo ocurrido décadas atrás constituye una advertencia sobre la necesidad de preparar la infraestructura limeña para afrontar condiciones meteorológicas extremas.

Piura registra diferencias en las mediciones de lluvia

Las precipitaciones en el norte peruano muestran que la intensidad de un episodio puede variar considerablemente incluso dentro de una misma ciudad. Según los datos citados por Cárdenas, el aeropuerto de Piura reportó tres milímetros de lluvia, mientras que la estación del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), situada en Miraflores, registró cuatro milímetros. Estas cifras corresponden a puntos de medición específicos y no necesariamente representan lo ocurrido en toda la región.

En otras zonas de Piura se reportaron acumulados superiores a los 50 milímetros, una diferencia que evidencia la importancia de analizar cada registro según su ubicación y el periodo evaluado. Para las autoridades, esta información resulta relevante al momento de identificar sectores expuestos y organizar las acciones de prevención.

¿Por qué una lluvia moderada puede provocar emergencias?

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es que las quebradas pueden activarse incluso cuando las precipitaciones no alcanzan niveles extraordinarios. En terrenos con pendientes pronunciadas, el agua puede concentrarse y desplazarse rápidamente hacia zonas bajas, arrastrando piedras, tierra y otros materiales. Si existen viviendas o vías de acceso cerca de estos recorridos naturales, las consecuencias pueden ser graves.

Ante la posibilidad de que las lluvias continúen durante los próximos meses, la identificación de las áreas vulnerables y la preparación de las comunidades serán fundamentales. Revisar las condiciones de las viviendas, respetar las advertencias de las autoridades y evitar ocupar cauces o zonas expuestas son medidas importantes para reducir los peligros. En Lima, donde las precipitaciones son poco habituales, anticiparse a un escenario de mayor intensidad puede marcar la diferencia entre una emergencia controlada y una situación con consecuencias para numerosas familias.