El verano 2026 inició en el Perú y, con ello, como es de costumbre durante esta calurosa temporada muchas personas suelen visitar las principales playas con el objetivo de refrescarse y pasar un buen momento con la familia o los amigos. Sin embargo, más allá de la diversión que implica esta actividad al aire libre, algunos desconocen las consecuencias que podría traer para la salud. Por ello, en esta oportunidad, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió a la población sobre las infecciones urinarias que son más comunes durante esta temporada de altas temperaturas. Así, instó a los veraneantes a tomar las precauciones necesarias con el objetivo de evitar su proliferación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA INFECCIÓN URINARIA DURANTE EL VERANO?

Generalmente, con la llegada del verano, muchos peruanos acuden a las playas con la intención de pasar un momento agradable, sin imaginar que, si no se toman las medidas adecuadas, ello podría tener graves consecuencias para la salud. Y es que, según información de EsSalud, las infecciones urinarias se vuelven cada vez más frecuentes durante esta estación, debido a las altas temperaturas, la humedad, la higiene y la deshidratación, generando la proliferación de bacterias en las vías urinarias Por lo general, esta infección es más común en mujeres (por su anatomía), siendo uno de los principales síntomas el ardor al orinar, dolor lumbar, fiebre y náuseas.

De hecho, esta enfermedad infecciosa puede propagarse hacia los riñones y desencadenar una pielonefritis, una complicación grave que demanda atención médica inmediata y que podría llegar hasta la muerte. Por su parte, la uróloga del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Linares Vega, enfatizó en que es indispensable no tener por mucho tiempo la ropa de baño mojada o húmeda, a fin de evitar el incremento de bacterias en la zona. Así, la especialista recomendó usar ropa interior de algodón, ducharse, evitar prendas ajustadas, no retener la orina por períodos prolongados y, principalmente, cambiarse de ropa inmediatamente después de salir de la playa o la piscina.

“Al disminuir el consumo de líquidos, se reduce el volumen de orina y se pierde el efecto natural de limpieza del tracto urinario, lo que facilita la acumulación y multiplicación de bacterias. La combinación de calor y humedad crea un ambiente ideal para el crecimiento bacteriano, lo que eleva la probabilidad de infecciones urinarias. Reconocer estos signos a tiempo permite evitar complicaciones mayores. Se recomienda consumir entre litro y medio y hasta dos litros y medio de agua al día, según la edad, el peso y el nivel de actividad física. Una adecuada ingesta de líquidos favorece el flujo urinario y ayuda a eliminar bacterias”, explicó la doctora de EsSalud para la Agencia Andina.

¿QUÉ PLAYAS LIMEÑAS SON CONSIDERADAS COMO PET FRIENDLY?

Es usual que durante la temporada de verano muchos peruanos opten por pasar gran parte del día en las principales playas, ya sea con la familia o amigos. Precisamente, se ha vuelto habitual visitar estos paradisíacos lugares junto a las mascotas; sin embargo, por lo general, no todos están habilitados para ello. Aun así, una buena noticia han recibido los amantes de los animales, ya que ciertos balnearios permiten el ingreso libre de perros, siempre que respeten las reglas como el uso obligatorio de correa, la correcta recolección de desechos y la supervisión constante de los dueños. Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) instó a la población a no ingresar al mar ni a las piscinas públicas con mascotas, debido a que podrían poner en riesgo a niños y adultos mayores, especialmente por la posible transmisión de hongos, ácaros, pulgas y garrapatas. A continuación, te presentamos las playas pet friendly en Lima compartido por ATV+: