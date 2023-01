Los 37th Golden Disc Awards: Se revela nominados, fecha y más detalles de la ceremonia

El pasado 14 de noviembre, se anunció que la 37.ª edición de los Golden Disc Awards y se llevará a cabo en el Estadio Nacional Rajamangala de Bangkok, Tailandia, el próximo 7 de enero. Los nominados han sido revelados y son las bandas más influyentes del k-pop; tales como BLACKPINK, BTS, SEVENTEEN y más. Todos los detalles, en esta nota.

Los nominados a los 37th Golden Disc Awards han sido revelados. En esta edición de los GDA, premios entregados por la Asociación de la Industria Musical de Corea del Sur, BTS y BLACKPINK y más bandas influyentes del k-pop, buscan una nueva oportunidad de triunfo tras brillar en los MAMA 2022.

¿QUIÉNES SON LOS NOMINADOS A LOS GDA?

El 14 de diciembre se anunció que (G)I-DLE, BE’O, BIG Naughty, IVE, J-Hope de BTS, PSY y Younha también se unirá a la lista de artistas que actuarán en el escenario..

(G)I-DLE ha sido nominado a un Bonsang en la división de canciones digitales por “TOMBOY”, así como a un Bonsang en la división de álbumes por “I love”. IVE ha sido nominado para un Bonsang con “LOVE DIVE” así como para el premio Artista Novato del Año.

J-Hope ha sido nominado para un Bonsang en la división de álbumes con su álbum en solitario “Jack In The Box”, que ocupó el puesto número 9 en la lista “The 100 Best Albums of 2022″ de Rolling Stone.

PSY ha sido nominado para un Bonsang en la división de canciones digitales con “That That (prod. & feat. Suga de BTS), y Younha también asistirá a la GDA después de que su reciente lanzamiento “Event Horizon” ha encabezado las listas meses después de su lanzamiento inicial en marzo.

BE’O asistirá al GDA por primera vez y ha sido nominado por “Counting Stars (con Beenzino)”. Esta también será la primera vez que BIG Naughty asista, ya que fue nominado por “Beyond Love (Feat. 10CM)”.

¿CUÁNDO SE LLEVA A CABO LA 37.ª EDICIÓN DE LOS GDA?

La ceremonia tendrá lugar en el Rajamangala Stadium en Bangkok el 7 de enero a las 8 p.m. KST. Habrá una emoción en vivo en JTBC2 y JTBC4, una emisión diferida en JTBC, y una emisión digital en TikTok.

El 21 de diciembre los 37.ª Golden Disc Awards anunciaron oficialmente a las estrellas que realizarían el papel de MCs para el programa, revelando que Lee Da Hee, Sung Si Kyung, Park So Dam y Nichkhun de 2PM se unirán como anfitriones de la entrega de premios.