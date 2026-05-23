Por Redacción EC

Un proceso de renovación del transporte público busca sustituir parte de la flota antigua que actualmente opera en distintas ciudades de este país de Latinoamérica, además de ampliar la cobertura del servicio en sectores que presentan dificultades de frecuencia y conectividad. Uno de los principales objetivos apunta a mejorar la movilidad y fortalecer el acceso al transporte para la población. Este proceso de modernización comenzó con la llegada de un primer lote de 180 colectivos fabricados por la compañía china Yutong, reconocida entre las empresas más importantes del sector de transporte de pasajeros a nivel internacional. Las nuevas unidades fueron recibidas en estos días por autoridades locales y forman parte de un plan de entregas progresivas que continuará desarrollándose durante el resto del año hasta completar la flota.