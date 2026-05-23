Un proceso de renovación del transporte público busca sustituir parte de la flota antigua que actualmente opera en distintas ciudades de este país de Latinoamérica, además de ampliar la cobertura del servicio en sectores que presentan dificultades de frecuencia y conectividad. Uno de los principales objetivos apunta a mejorar la movilidad y fortalecer el acceso al transporte para la población. Este proceso de modernización comenzó con la llegada de un primer lote de 180 colectivos fabricados por la compañía china Yutong, reconocida entre las empresas más importantes del sector de transporte de pasajeros a nivel internacional. Las nuevas unidades fueron recibidas en estos días por autoridades locales y forman parte de un plan de entregas progresivas que continuará desarrollándose durante el resto del año hasta completar la flota.

¿Qué país Latinoamérica está siendo beneficiado con estas flotas de colectivos con el fin de renovar su transporte público?

Un amplio proyecto de modernización del transporte público avanza en Nicaragua con la incorporación proyectada de 600 autobuses de última generación, como parte de un acuerdo establecido con China. La iniciativa ya comenzó su ejecución y busca generar cambios en la movilidad urbana y regional del país centroamericano. El plan contempla la distribución de las nuevas unidades en distintos municipios y corredores considerados estratégicos, tanto en zonas urbanas como en regiones con menores niveles de conectividad. Asimismo, la propuesta apunta a reducir los tiempos de traslado y mejorar las condiciones de viaje para millones de usuarios que utilizan diariamente el transporte público. La llegada de los nuevos autobuses Es parte del fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, una cooperación que en los últimos años ha mostrado un mayor desarrollo en proyectos vinculados con infraestructura, transporte y tecnología.

¿Qué características tienen estos vehículos que vendrán de China y que los nicaragüenses están a la expectativa?

Según se detalla desde el Gobierno nicaragüense, los vehículos incorporan:

Mayor capacidad.

Sistemas de seguridad modernos.

Mejor eficiencia operativa.

Mayor confort para los pasajeros.

Sistemas de mayor eficiencia energética.

Estructuras reforzadas.

Tecnología de seguridad.

Configuraciones adaptadas para uso intensivo urbano y regional.

Los colectivos fabricados por la compañía china Yutong fueron desarrollados para operar en distintos tipos de recorridos y responder a condiciones climáticas exigentes, lo que permite ampliar sus posibilidades de funcionamiento en diversos entornos. La empresa asiática cuenta con presencia en múltiples mercados internacionales y, durante los últimos años, fortaleció de manera significativa su expansión en América Latina, consolidando su participación dentro del sector de transporte de pasajeros.

Yutong consolida su presencia global en el sector de transporte de pasajeros en casi todo Latinoamérica, Asia y parte de Europa.

La compañía china Yutong centra sus operaciones en el diseño, fabricación y comercialización de vehículos destinados al transporte de pasajeros. Su producción abarca:

Autobuses urbanos

Unidades interprovinciales y de larga distancia

Buses escolares

Vehículos turísticos

Autobuses eléctricos

Además de desarrollar soluciones enfocadas en movilidad inteligente y transporte sostenible. La empresa es considerada una de las mayores fabricantes de autobuses a nivel mundial y mantiene operaciones en diversos mercados de Asia, Europa, África y América Latina. En los últimos años también reforzó su participación en proyectos vinculados con transporte eléctrico, infraestructura de carga y sistemas de movilidad urbana.

VIDEO RECOMENDADO: