La noche llegará con temperaturas extremas a varias zonas altoandinas del Perú, donde los termómetros podrían acercarse a los -16 °C. El Senamhi informó que este escenario se presentará entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre, con una intensidad que irá de moderada a extrema. El mayor impacto se concentrará en sectores de la sierra sur y centro, especialmente por encima de los 4.000 metros de altitud. Para el lunes, en la sierra centro situada sobre los 3.500 metros, las temperaturas mínimas podrían oscilar entre 0 °C y -6 °C. La alerta pone nuevamente bajo vigilancia a las comunidades ubicadas en las zonas más elevadas.

A medida que avance la noche, el frío alcanzará sus niveles más severos en las áreas altas de la sierra sur, donde podrían registrarse valores cercanos a los -16 °C. El pronóstico también contempla ráfagas de viento que bordearían los 50 km/h y condiciones de poca nubosidad durante el periodo anunciado. Sin embargo, las temperaturas tenderán a elevarse durante las horas del día, generando un marcado contraste entre la jornada y la madrugada. El aviso meteorológico comprende las zonas identificadas por el Senamhi dentro de este episodio de frío. Las condiciones previstas exigen especial atención ante el descenso nocturno de las temperaturas.

Estos son los departamentos que podrían tener frío nocturno desde este lunes hasta el miércoles

La noche llegará con temperaturas extremas a varias zonas altoandinas del Perú, donde los termómetros podrían acercarse a los -16 °C. El Senamhi informó que este escenario se presentará entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre, con una intensidad que irá de moderada a extrema. El mayor impacto se concentrará en sectores de la sierra sur y centro, especialmente por encima de los 4.000 metros de altitud. Para el lunes, en la sierra centro situada sobre los 3.500 metros, las temperaturas mínimas podrían oscilar entre 0 °C y -6 °C. La alerta pone nuevamente bajo vigilancia a las comunidades ubicadas en las zonas más elevadas.

A medida que avance la noche, el frío alcanzará sus niveles más severos en las áreas altas de la sierra sur, donde podrían registrarse valores cercanos a los -16 °C. El pronóstico también contempla ráfagas de viento que bordearían los 50 km/h y condiciones de poca nubosidad durante el periodo anunciado. Sin embargo, las temperaturas tenderán a elevarse durante las horas del día, generando un marcado contraste entre la jornada y la madrugada. El aviso meteorológico comprende las zonas identificadas por el Senamhi dentro de este episodio de frío. Las condiciones previstas exigen especial atención ante el descenso nocturno de las temperaturas.

Estas provincias se verían afectadas por este frío nocturno que puede hacer llgar a otras zonas

El frío nocturno también mantiene en alerta a varias provincias de la sierra peruana, especialmente en Huancavelica. El aviso del Senamhi comprende Acobamba, Angaraes, Huancavelica, Castrovirreyna, Churcampa, Huaytará y Tayacaja. En Junín, la advertencia se extiende a Huancayo, Concepción, Chanchamayo, Jauja, Junín, Tarma, Yauli y Chupaca. En estas zonas, ubicadas por encima de los 3.500 metros, las temperaturas podrían descender entre 0 °C y -6 °C. El escenario anticipa noches marcadas por un intenso descenso térmico.

El mapa de la alerta también alcanza a Pasco, donde están incluidas las provincias de Daniel Alcides Carrión y Pasco. Más al sur, Puno concentra una amplia lista de localidades comprendidas en el aviso meteorológico. Entre ellas figuran Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho y San Antonio de Putina. También aparecen San Román, Sandia, Yunguyo y la provincia de Puno. En estas zonas altoandinas, el pronóstico mantiene la atención sobre las bajas temperaturas durante las noches.

Indeci recomienda proteger su salud debido a las bajas temperaturas cuyo frío entra a los pulmones

Ante las noches de frío intenso, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó extremar los cuidados para proteger la salud frente a los cambios bruscos de temperatura. La entidad aconsejó reducir la exposición a estas variaciones y cubrir adecuadamente la cabeza, el rostro y la boca. La medida busca disminuir el ingreso de aire frío hacia los pulmones. También se pidió utilizar prendas abrigadoras, como chompas, guantes y gorros. Los niños y adultos mayores requieren especial atención durante las horas de menor temperatura.

Si aparecen síntomas de una infección respiratoria, Indeci recomendó acudir cuanto antes al establecimiento de salud más cercano. Para enfrentar el frío, también sugirió consumir bebidas calientes, frutas, verduras frescas y alimentos que aporten energía. Asimismo, señaló la importancia de mantener protegidos los alimentos y el agua potable en un lugar seguro mientras permanezca vigente el aviso meteorológico. Estas precauciones buscan reducir los riesgos asociados a las bajas temperaturas. La prevención se convierte así en una herramienta clave durante las noches más frías.

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