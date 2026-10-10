A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender la conducta de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden estudiar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que suelen pedir disculpas constantemente, incluso en situaciones cotidianas como, por ejemplo, al solicitar la cuenta o pedir permiso, una actitud que podría interpretarse como una muestra de buena educación. No obstante, desde el punto de vista psicológico, este hábito también podría estar relacionado con la necesidad de aprobación de los demás y la inseguridad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE PIDEN DISCULPAS POR TODO?

De acuerdo con las psicólogas Karina Schumann, Emily Ritchie y Amanda Forest, de la Universidad de Pittsburgh, disculparse constantemente puede estar relacionado con la inseguridad y el temor al rechazo. Inclusive, algunos estudios sugieren que estas personas pueden ser percibidas como más cálidas, pero también como menos competentes y con una menor sensación de control personal. Asimismo, en otra investigación, se encontró que las personas con baja autoestima tienden a interpretar más situaciones como ofensas, lo que podría llevarlas a pedir perdón con mayor frecuencia en sus vidas.

Sin embargo, los expertos indicaron que no toda disculpa refleja esta percepción negativa. Es decir, distinguen entre pedir perdón por un error real y hacerlo por hábito. Por ello, recomiendan reemplazar las disculpas automáticas por expresiones que reconozcan la situación sin asumir culpas innecesarias como: “Gracias por esperar”, “Gracias por escucharme” y “Entiendo que esto te haya podido molestar”, conforme comparte la plataforma OkDiario.

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LAS PERSONAS FELICES Y POR QUÉ SON IMPORTANTES SUS RELACIONES SOCIALES?

La necesidad de pertenecer y establecer vínculos con otras personas es fundamental para el bienestar humano y se mantiene durante la adultez. En ese sentido, sentirse valorado e integrado en un grupo no solo fortalece las relaciones sociales, sino que también puede activar mecanismos cerebrales vinculados con la recompensa y la sensación de seguridad. Además, ayuda a afrontar mejor el estrés y favorecer el bienestar emocional.

Por su parte, el psicólogo Edward F. Diener sostuvo que, aunque la felicidad constituye un objetivo compartido por personas de distintas culturas, sus causas pueden variar según cada individuo y contexto. Sin embargo, las relaciones sociales sólidas representan un factor clave, especialmente cuando implican no solo recibir apoyo, sino también ayudar a los demás y contribuir a su salud en general, conforme comparte AS.