Por Redacción EC

A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender la conducta de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden estudiar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. En ese sentido, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que suelen pedir disculpas constantemente, incluso en situaciones cotidianas como, por ejemplo, al solicitar la cuenta o pedir permiso, una actitud que podría interpretarse como una muestra de buena educación. No obstante, desde el punto de vista psicológico, este hábito también podría estar relacionado con la necesidad de aprobación de los demás y la inseguridad. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.