La vida del ser humano depende en gran medida del abastecimiento del denominado ‘líquido elemento’ que muchas veces escasea producto de factores vinculados a la climatología, y en menor porcentaje se encuentra naturalmente sobre capas de hielo. Con respecto a la grandes reservas de agua dulce, resulta trascendental el aporte realizado por parte de América Latina, y estos 4 países puntuales que de manera fundamental abarcan casi 30 mil kilómetros (km) de dicha sustancia química vital y esencial para la supervivencia humana e incluso animal.

LOS 4 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA QUE CON CASI 30 MIL KM DE AGUA DULCE ALBERGAN UNA DE LAS RESERVAS MÁS GRANDES

Presentando altos niveles de estrés hídrico en ciudades y zonas productivas, hoy América Latina llama la atención a nivel global, y esto gracias a una riqueza incomparable en cuanto a cantidades y extensión de agua dulce se refiere, acumulando en 2026 cerca de 30 mil km cúbicos.

Internacionalmente, la actualidad marca que los siguientes 4 países pertenecientes a dicha región, engloban las mayores reservas de recursos naturales del planeta Tierra, contando con corrientes subterráneas, y ecosistemas disponibles e ideales para satisfacer la necesidad básica de beberla:

BRASIL

ARGENTINA

URUGUAY

PARAGUAY

La tercera reserva de agua dulce más grande del mundo es el llamado Acuífero Guaraní que ocupa un área de alrededor de 1.100.000 km cuadrados, y se extiende bajo territorio de los 4 países mencionados donde los ambientes figuran caracterizados por la baja concentración de ‘líquido elemento’ disuelto.

ESTOS RESERVORIOS NATURALES DE AGUA DULCE SON LOS MÁS GRANDES DEL MUNDO

Brasil

- Posee y a la vez comparte gran parte de la selva amazónica (Amazonas).

- País que posee 8,647 kilómetros cúbicos de agua dulce.

Rusia

- Posee el Baikal como el lago más profundo del mundo.

- País que posee 4,525 km cúbicos de agua dulce.

Canadá

- Posee y a la vez comparte con Estados Unidos los Grandes Lagos compuesto por Superior, Míchigan, Hurón, Erie y Ontario.

- País que posee 3,300 km cúbicos de agua dulce.

Estados Unidos

- Extenso país que posee 3,069 km cúbicos de agua dulce y comparte reservas con Canadá.

China

- Posee sobre 2,840 km cúbicos de agua dulce a los ríos Yangtsé y el Amarillo, entre otros.

Colombia

- Posee a los ríos como el Magdalena (más importante del país), Cauca, Orinoco, entre otros, así como embalses, lagos, y glaciares que lo convierten en rico hídricamente.

- País que posee 2,360 km cúbicos de agua dulce.

POR ESTA RAZÓN COLOMBIA PODRÍA QUEDAR EN SITUACIÓN DE RIESGO BAJO EL AGUA HACIA EL 2100

Según información brindada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en base a diversos estudios científicos, las actividades humanas han repercutido considerablemente en el calentamiento global de los últimos 200 años, y es así que un reciente estudio publicado en la revista Nature Climate Change, brinda mayores detalles acerca del tema en sí señalando además que una ciudad de Colombia y otras 4 pertenecientes a Sudamérica, estarían en riesgo de quedar bajo el agua dentro de 76 años.

Hacia el 2100 es el pronóstico emitido por Climate Central también, organización que cooperó en dicho análisis y trabajo de investigación llevado a cabo para ofrecer un panorama más amplio de lo que le espera a importantes localidades costeras, y determinar que Barranquilla situada en el país cafetero sería una de las más afectadas como consecuencia del aumento del nivel del mar.

En ese sentido, y tomando atención al estudio publicado en Nature Climate Change, Colombia debe preocuparse, pero sobre todo intervenir en la problemática como tal para frenar el avance del calentamiento global, y fundamentalmente establecer acciones que permitan mitigarlo.

Al respecto, resulta vital considerar de acuerdo al importante informe realizado, que “se prevé que el nivel medio global del mar aumente entre 0,28 y 1,01 m para el año 2100″, tal y como viene a desprenderse de datos vertidos por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de 2021.