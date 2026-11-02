El arroz con leche es uno de los postres tradicionales más populares en diferentes países por su sabor dulce y sencilla preparación. Si bien su receta clásica incluye arroz, leche, azúcar y canela, existen diversas variantes en hogares que incorporan ingredientes como leche condensada, coco, chocolate o manjar blanco, los cuales aportan nuevos sabores y texturas. Sin embargo, recientemente una innovación en la preparación de este postre ha llamado la atención en redes sociales: la incorporación de avena, que aporta una textura diferente. La nueva receta fue presentada por una reconocida jurado del programa MasterChef, quien propone una versión con ingredientes que pueden aportar beneficios nutricionales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO PREPARAR EL ARROZ CON LECHE DE AVENA?

Las redes sociales han popularizado nuevas versiones del tradicional arroz con leche, incluidas alternativas más saludables que ha llamado la atención de más de uno. Una de ellas es la avena con leche, una receta compartida por Martha Sanahuja, conocida como ‘Delicious Martha’ y jueza de MasterChef. Según la experta, esta preparación destaca por ser fácil y rápida de elaborar, además de ofrecer una textura similar a la del postre clásico y una opción más ligera para disfrutar de algo dulce.

Asimismo, esta receta requiere cerca de cinco ingredientes y pocos minutos de preparación: leche, avena, limón, canela y vainilla. Según explicó Sanahuja, primero, se hierve la leche junto con los ingredientes aromáticos; luego, se incorpora la avena y se cocina a fuego lento hasta obtener una mezcla espesa. Finalmente, se cubre con papel film en contacto directo con la superficie para evitar que se forme una costra, conforme comparte AS.

¿POR QUÉ EL JURADO DE MASTERCHEF RECOMIENDA AGREGAR POLVO DE HORNEAR AL PURÉ DE PAPAS?

Damián Betular, pastelero y jurado de MasterChef, reveló un truco que aprendió de su madre para conseguir un puré de papas más liviano: añadir una cucharadita de polvo de hornear una vez que la preparación esté lista. Según el experto, la receta incluye papas, manteca, leche y sal, mientras que la pimienta y la nuez moscada son ingredientes opcionales. Inclusive, el secreto está en incorporar el polvo de hornear cuando el puré aún está caliente y mezclar suavemente, sin revolver en exceso.

Asimismo, Betular sugirió a las personas a evitar la procesadora y el mixer para triturar las papas, ya que pueden liberar demasiado almidón y dejar el puré con una textura pegajosa. En su lugar, aconsejó utilizar un pisapapas o un tenedor e incorporar los líquidos poco a poco para controlar la consistencia. Así, como alternativa para ahorrar tiempo, instó a cocinar las papas en el microondas hasta que estén tiernas, conforme comparte Radio Mitre.