En una pequeña isla griega, un refugio felino busca personas dispuestas a dedicar parte de su tiempo al cuidado de animales rescatados y callejeros. La recompensa no es un salario, sino la posibilidad de alojarse gratuitamente durante la estancia. Además, el refugio incluye el desayuno como parte de esta particular experiencia. La idea parece sacada de una postal mediterránea, aunque detrás del paisaje hay una importante labor de voluntariado. Quienes acepten deberán colaborar con la atención diaria de los gatos y contribuir a mejorar sus condiciones de vida. No se trata de unas vacaciones convencionales ni de un empleo temporal, sino de una oportunidad para convivir con animales mientras se conoce un rincón de Grecia. Entre el mar, el sol y los ronroneos, la jornada transcurre lejos de la rutina. Una experiencia pensada para quienes prefieren viajar dejando también una huella positiva.

Este es el lugar en donde espera a los voluntarios para cuidar gatos y tener una estancia en toda la isla

En la pequeña isla de Siros, en el corazón de las Cícladas, una experiencia poco común comienza a tomar forma. El refugio Syros Cats ofrece alojamiento gratuito y desayuno a quienes estén dispuestos a colaborar en el cuidado de gatos rescatados y callejeros. La propuesta combina voluntariado, convivencia con animales y la posibilidad de conocer uno de los destinos más pintorescos de Grecia. La iniciativa no solo busca manos que ayuden, sino personas comprometidas con el bienestar de los felinos. Entre calles blancas y paisajes mediterráneos, los voluntarios podrán vivir una experiencia diferente.

La organización ya trabaja en los preparativos de su programa para 2027 y ha definido las próximas fechas para recibir postulaciones. Las solicitudes correspondientes al periodo de enero a junio se abrirán el 1 de septiembre, mientras que quienes deseen participar entre julio y diciembre deberán esperar hasta noviembre. Syros Cats recomienda seguir sus redes sociales para conocer cualquier modificación o nuevo anuncio. La convocatoria despierta interés entre viajeros que buscan combinar turismo y solidaridad. Para los amantes de los gatos, la isla podría convertirse en mucho más que un destino de vacaciones.

¿Qué ofrece a todos los voluntarios mientras dure su estancia en la isla de Siros en Grecia?

La experiencia en Syros Cats no termina en el cuidado de los felinos, pues el programa también contempla algunas facilidades para quienes deciden sumarse a esta labor. Durante su permanencia, los voluntarios cuentan con una habitación privada dentro de una vivienda compartida. A ello se suma un desayuno diario que acompaña el inicio de cada jornada. El alojamiento también dispone de servicios básicos como agua, electricidad y conexión wifi. Así, los participantes pueden concentrarse en la atención de los gatos mientras disfrutan de una estancia cómoda.

La organización establece que la permanencia habitual debe ser de al menos un mes, una condición pensada para facilitar la adaptación de los voluntarios. Ese tiempo permite conocer poco a poco la dinámica del refugio y asumir con responsabilidad las tareas diarias. También ayuda a que los participantes se familiaricen con los animales y sus necesidades particulares. No es una visita fugaz, sino una experiencia que exige compromiso y constancia. Entre cuidados, rutinas y ronroneos, cada jornada se convierte en una oportunidad para contribuir al bienestar de los felinos.

¿En qué consiste el trabajo de los voluntarios en la ONG por lo que piden cierta experiencia laboral?

La jornada de quienes llegan a Syros Cats tiene poco de descanso y mucho de compromiso. Los voluntarios dedican alrededor de seis horas al día, cinco días a la semana, principalmente durante las mañanas, entre las 8:00 y las 13:00 horas. Sin embargo, algunas actividades continúan cuando el sol comienza a esconderse sobre la isla. Entre las primeras tareas está alimentar a los gatos residentes y a los que viven en las calles. También deben mantener limpios los areneros y los diferentes espacios del refugio.

El cuidado va mucho más allá de servir comida y mantener el lugar en orden. Los voluntarios pueden administrar medicamentos, colaborar en campañas de salud y esterilización, además de dedicar tiempo a socializar con los felinos. A sus responsabilidades se suman labores de jardinería y mantenimiento de las instalaciones. También reciben a los visitantes y participan en los recorridos guiados por el refugio. Así transcurre una experiencia que combina esfuerzo, convivencia animal y la satisfacción de ayudar.

Conoce los requisitos que piden para ser uno de los voluntarios que solicita la ONG para Syros Cats

Detrás de la imagen paradisíaca de la isla griega existe una rutina que exige mucho más que amor por los gatos. Desde Syros Cats advierten que el voluntariado implica esfuerzo físico y requiere compromiso, madurez y responsabilidad con las tareas asignadas. Cada temporada, solo cuatro personas tienen la oportunidad de formar parte del programa. Por ello, la organización busca perfiles capaces de adaptarse al ritmo del refugio y asumir sus responsabilidades. La experiencia, aunque atractiva, está lejos de ser unas vacaciones convencionales.

Entre los requisitos figura contar con cierta experiencia laboral y, por lo general, tener más de 25 años. También es indispensable manejar un nivel funcional de inglés y encontrarse en buenas condiciones físicas para cumplir con las labores diarias. La convocatoria no contempla la participación de niños ni permite llevar mascotas durante la estancia. Ser amante de los gatos, por supuesto, es prácticamente el primer requisito no escrito. Así, la organización apuesta por voluntarios preparados para convertir su pasión por los felinos en un verdadero compromiso.

También es necesario que la ONG no cubre todo a los voluntarios que deseen participar en el refugio

La aventura en Siros tiene alojamiento y desayuno incluidos, pero no todos los gastos quedan cubiertos por la organización. Quienes sean seleccionados deberán asumir de su propio bolsillo las comidas adicionales, las compras personales y las excursiones que realicen durante su estancia. A ello se suma el costo del traslado hasta la isla, incluido el viaje en avión y el posterior trayecto en ferry. Por eso, antes de hacer las maletas, es necesario considerar un presupuesto para toda la experiencia. El paraíso griego también tiene gastos que cada voluntario deberá afrontar.

La previsión económica también alcanza la protección sanitaria durante el viaje. Aquellos participantes que no cuenten con cobertura médica dentro de la Unión Europea deberán contratar un seguro internacional antes de partir. La medida busca garantizar asistencia ante cualquier eventualidad durante la permanencia en la isla. De esta manera, el voluntariado requiere algo más que entusiasmo y amor por los gatos. Planificar los gastos y contar con la cobertura adecuada será fundamental para disfrutar de la experiencia con tranquilidad.

¿Cómo es la vida para todos los habitantes en Siros, considerado como un paraíso en el Mar Egeo?

Quienes llegan a Siros para participar en el voluntariado de Syros Cats descubren una isla que conserva una esencia diferente a la de los destinos más famosos del Egeo. A diferencia de Mykonos y Santorini, este rincón combina su pasado histórico con una vida local más tranquila y alejada de las grandes multitudes. Sus playas serenas y pequeños pueblos costeros invitan a recorrerla sin prisas. Entre sus sabores tradicionales destaca el loukoumi, un dulce de textura gelatinosa que forma parte de la identidad gastronómica del lugar. Cada paisaje parece ofrecer una pausa frente al bullicio turístico de otras islas griegas.

Pero si existe un lugar capaz de contar la historia de Siros, ese es Ermoupoli, su capital. Sus calles muestran una arquitectura neoclásica del siglo XIX, muy distinta de las tradicionales construcciones blancas y azules que suelen identificar a Grecia. El esplendor de sus edificios recuerda la época en que la isla fue un importante centro comercial, marítimo e industrial. Hoy, la ciudad mezcla aquella herencia con una vida cotidiana pausada y una cultura que permanece viva. Y entre sus calles también aparecen los grandes protagonistas de la isla: miles de gatos callejeros que esperan ser descubiertos.

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