Por Christian Gambini

En una pequeña isla griega, un refugio felino busca personas dispuestas a dedicar parte de su tiempo al cuidado de animales rescatados y callejeros. La recompensa no es un salario, sino la posibilidad de alojarse gratuitamente durante la estancia. Además, el refugio incluye el desayuno como parte de esta particular experiencia. La idea parece sacada de una postal mediterránea, aunque detrás del paisaje hay una importante labor de voluntariado. Quienes acepten deberán colaborar con la atención diaria de los gatos y contribuir a mejorar sus condiciones de vida. No se trata de unas vacaciones convencionales ni de un empleo temporal, sino de una oportunidad para convivir con animales mientras se conoce un rincón de Grecia. Entre el mar, el sol y los ronroneos, la jornada transcurre lejos de la rutina. Una experiencia pensada para quienes prefieren viajar dejando también una huella positiva.