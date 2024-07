La Copa América 2024 ya cobró sus primeras dos ‘víctimas’. Si bien se trata de un torneo en el que muchos técnicos prueban futbolistas, sistemas y estrategias de cara a las Eliminatorias, hay muchas selecciones que esperaban cumplir con mayores expectativas, por lo que decidieron despedir a sus respectivos entrenadores una vez que acabó su participación en la competencia. Aquí te contaremos quiénes son los dos estrategas que no seguirán.

Los dos entrenadores despedidos tras ser eliminados de la Copa América 2024

El primer entrenador que no seguirá al mando es Daniel Garnero, quien dirigió a Paraguay durante toda la Copa América. Esta noticia fue confirmada por el medio ABC Cardinal. “No se pudieron obtener los resultados, lamentablemente eso hace agudizar el momento en el que estamos. No conseguimos con el juego tener esa tranquilidad para resolver, me parece que ahí está”, había expresado el argentino una vez que regresó a tierras paraguayas.

El otro técnico que fue destituido es el español Félix Sánchez. El entrenador, que estuvo a cargo del seleccionado de Ecuador, fue duramente criticado por la hinchada ecuatoriana y su salida se oficializó una hora después del duelo ante Argentina.

“Se ha acordado la terminación del vínculo contractual con el director técnico Félix Sánchez. Agradecemos a Félix y su cuerpo técnico por su trabajo, profesionalismo y le deseamos éxito en sus futuros proyectos”, señala el comunicado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

¿Qué fecha y dónde se disputará la Finalissima entre los campeones de la Copa América y Eurocopa 2024?

Hace casi 40 años se introdujo por primera vez el trofeo que hoy vuelve a premiar a la mejor selección de fútbol entre ambos continentes a través de la disputa de la renovada Finalissima que enfrenta a los campeones de la Copa América y Eurocopa desde la edición en la cual Lionel Messi sonreiría nuevamente previo a Qatar 2022.

Recordando que en 1985 y 1993 se llevaron a cabo los primeros duelos protagonizados por equipos asociados a la CONMEBOL y UEFA, respectivamente, bajo la denominación de Artemio Franchi, cabe resaltar que el último Italia-Argentina disputado en Wembley fue el primer evento de este tipo tras firma de Memorando de Entendimiento (MoU) renovado y ampliado que durará hasta el 30 de junio de 2028.

A propósito de los respectivos inicios de Copa América USA 2024 y Eurocopa jugada en Alemania, hoy te contamos que la segunda edición de la Finalissima como tal entre ambos campeones, estaría realizándose a mediados de 2025 según proyecciones calendarizadas por la FIFA, mientras la sede del evento si aún restaría por definirse considerando que hace dos años el viejo continente terminó acogiéndola.

En relación al MoU firmado por Alejandro Domínguez de CONMEBOL y Aleksander Čeferin de la UEFA, resulta preciso destacar que el acuerdo bilateral incluye la creación de otros eventos en común, tal y como ocurrió con la Copa Intercontinental Sub-20, y el Desafío de Clubes entre los ganadores de la Copa Sudamericana y Europa League.

Cuáles son todos los grupos de la Copa América 2024

GRUPO A



-Argentina/ Perú/ Chile/ Canadá

GRUPO B



- México / Ecuador / Venezuela / Jamaica

GRUPO C



- Estados Unidos / Uruguay / Panamá / Bolivia

GRUPO D



- Brasil / Colombia / Paraguay / Costa Rica