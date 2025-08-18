Siempre es bueno saber que tipo de clima nos espera una vez que comienza el día. Sobre todo esta información se hace necesaria para quienes trabajan afuera. Y, por lo tanto, hay que mantenerse al tanto de las indicaciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). A continuación, te contaremos muchos más detalles sobre esta situación para el lunes 18 de agosto.

Según lo anunciado, la temperatura mínima para este lunes se ubicará en torno a los 14 °C, mientras que en el sector este de Lima se prevé que los termómetros lleguen a una máxima de hasta 20 °C. En tanto, en Lima oeste y el Callao, se espera un panorama parecido, con temperaturas que no superarían los 19 °C a lo largo del día.

La jornada del lunes comenzará con una visibilidad reducida en varios puntos de la capital, producto de la persistente llovizna y el manto nuboso que suele dominar el cielo limeño durante el invierno costero. A medida que avance el día, el panorama tenderá a despejarse parcialmente, dando paso a momentos de cielo entreabierto y la presencia de ráfagas de viento en distintas zonas de la ciudad. Estas condiciones podrían modificar la percepción térmica y generar complicaciones menores para quienes desarrollen actividades al aire libre, advirtieron voceros de las autoridades metropolitanas.

A medida que avance el día, el panorama tenderá a despejarse parcialmente, dando paso a momentos de cielo entreabierto y la presencia de ráfagas de viento en distintas zonas de la ciudad. |Foto: Andina

De acuerdo con especialistas del Senamhi, estas condiciones meteorológicas se concentrarán principalmente en distritos del sector este y oeste de la capital, sin que se prevean cambios significativos en el transcurso del día. El reporte señala, además, que las ráfagas de viento se harán más notorias durante la tarde, mientras que las temperaturas se mantendrán estables, dentro de los márgenes típicos para el mes de agosto en Lima.

La posibilidad de precipitaciones en Lima será prácticamente nula, manteniéndose en apenas un 1% durante todo el día y la noche. Mientras tanto, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con una ligera disminución en la nubosidad hacia las últimas horas de la jornada.

Las ráfagas de viento podrían llegar a velocidades máximas de hasta 39 kilómetros por hora durante el día, y disminuir a 35 kilómetros al terminar el mismo.

Qué es una precipitación climática

Las precipitaciones climáticas son cualquier tipo de agua que cae desde el cielo hacia la tierra. Esto incluye la lluvia, la nieve, el granizo o la llovizna. Básicamente, es la forma en que el agua en la atmósfera regresa a la superficie, y es un componente clave del ciclo del agua y del clima.

Qué es Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, conocido como Senamhi, es la entidad oficial responsable de monitorear y analizar las condiciones climáticas y atmosféricas en todo el país. A través de la recopilación de datos y estudios especializados, Senamhi elabora pronósticos del tiempo, alertas sobre fenómenos naturales y reportes meteorológicos que buscan proteger a la población y facilitar la toma de decisiones en sectores clave como la agricultura, la salud y la gestión de desastres.

Además de su labor técnica, Senamhi cumple un rol fundamental en la difusión de información accesible y oportuna para el público general. Gracias a sus reportes diarios, la ciudadanía puede anticipar cambios en el clima, como lluvias, temperaturas extremas o vientos fuertes, y así prepararse adecuadamente. De esta manera, Senamhi contribuye a minimizar riesgos y a fortalecer la resiliencia frente a los desafíos que impone el clima en Perú.