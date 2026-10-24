Los expertos coinciden sobre la limpieza de los inodoros: por qué es importante rociar vinagre blanco con frecuencia en los alrededores | Foto: Pexels
Los expertos coinciden sobre la limpieza de los inodoros: por qué es importante rociar vinagre blanco con frecuencia en los alrededores | Foto: Pexels
Por Redacción EC

Mantener el baño limpio es una tarea doméstica que requiere atención, especialmente en los espacios donde se acumulan suciedad, humedad y olores desagradables. Aunque existen numerosos productos para realizar esta labor, algunos ingredientes económicos también se han popularizado por sus aplicaciones en el hogar. Uno de ellos es el vinagre blanco, que muchas personas incorporan a sus rutinas de limpieza por sus propiedades y su facilidad de uso. Una práctica que ha despertado interés consiste en aplicarlo alrededor de la base del inodoro para facilitar la eliminación de ciertos residuos y reducir los malos olores. Sin embargo, es importante conocer cómo utilizarlo y qué precauciones tomar. A continuación, descubre por qué se recomienda este método, cómo aplicarlo correctamente y qué error debes evitar durante la limpieza del baño.

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