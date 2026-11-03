Por Christian Gambini

Con el verano cada vez más cerca, la primavera ofrece condiciones favorables para sembrar distintas variedades de flores y dar nueva vida a los espacios verdes. Noviembre se presenta como uno de los meses más oportunos para preparar el jardín antes de la llegada de los días de intenso calor. El incremento de las temperaturas y las horas de luz favorece el desarrollo de numerosas especies. Así, elegir las plantas adecuadas permitirá disfrutar de patios y jardines llenos de color durante la temporada estival.

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