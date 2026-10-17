La rutina diaria puede hacer que la hora de comer pase a un segundo plano, especialmente cuando tenemos poco tiempo para descansar entre nuestras responsabilidades. En esos momentos, es fácil comer de manera automática, sin prestar atención a los sabores, las texturas o las cantidades que consumimos. Esta costumbre puede dificultar que reconozcamos las señales del cuerpo para saber cuándo tenemos hambre y cuándo hemos comido suficiente.

Frente a esta situación, la alimentación consciente, o ‘mindful eating’, propone cambiar la manera de relacionarnos con la comida mediante hábitos sencillos que pueden incorporarse a diario. La iniciativa, promovida por ALDI y la Academia Española de Nutrición y Dietética, pone el foco en disfrutar cada ingesta y tomar decisiones más equilibradas. A continuación, te contamos cómo practicar esta tendencia y qué recomiendan los especialistas para mejorar tus hábitos alimentarios.

Alimentación consciente, una forma diferente de comer

El ‘mindful eating’ consiste en prestar atención a la experiencia de alimentarse y reconocer las respuestas del organismo durante cada comida. Esta práctica invita a distinguir el apetito físico de otros impulsos y a identificar cuándo aparece la sensación de estar satisfechos.

Según las recomendaciones difundidas por ALDI y la Academia Española de Nutrición y Dietética, la clave está en comer con calma y percibir las sensaciones que despiertan los alimentos. No se trata de prohibir productos ni de imponer restricciones, sino de desarrollar una conducta alimentaria más equilibrada y acorde con las necesidades personales.

Las emociones también pueden influir en la alimentación

Las ganas de comer no siempre responden a una necesidad física. El cansancio, la tensión acumulada, la ansiedad o el aburrimiento pueden impulsar a buscar alimentos como una manera de afrontar determinadas emociones.

Para evitar actuar de forma automática, los especialistas aconsejan hacer una pausa y reconocer qué está ocurriendo antes de comer. Preguntarse si realmente existe hambre permite diferenciar una necesidad corporal de un impulso emocional y tomar decisiones con mayor conciencia.

Pautas para disfrutar cada comida sin distracciones

Uno de los primeros cambios consiste en reservar un momento específico para alimentarse, preferiblemente sentado a la mesa y lejos del teléfono móvil o la televisión. También es recomendable masticar lentamente y prestar atención a los aromas, sabores y texturas de cada preparación.

Respetar los horarios habituales, dedicar tiempo suficiente a las comidas y reconocer cuándo aparece la saciedad son otras medidas útiles. Estas acciones ayudan a reducir el consumo automático y permiten disfrutar mejor de los alimentos.

Planificar las comidas para mantener una dieta equilibrada

La alimentación consciente también implica elegir con criterio los productos que forman parte de la dieta. ALDI recomienda dar prioridad a opciones frescas o poco procesadas, entre ellas frutas, verduras, legumbres, frutos secos y pescado.

Organizar los menús con anticipación, preparar una lista de compras y tener alternativas saludables en casa facilita mantener una alimentación variada. Además, permite tomar decisiones con mayor planificación durante la semana, según recoge el diario As.

Pequeños cambios que pueden mejorar los hábitos

Adoptar esta práctica no exige transformar toda la rutina de inmediato. Los expertos destacan que mantener cambios sencillos puede contribuir a mejorar la relación con la comida a largo plazo.

Comer sin apuros, atender las señales corporales y recuperar el disfrute de cada preparación son acciones que ayudan a convertir las comidas en momentos de mayor atención y bienestar.

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