Los temblores, la postura encorvada y levantar las patas pueden ser señales de que un perro está sintiendo frío. Foto: wirestock/Freepik
Los temblores, la postura encorvada y levantar las patas pueden ser señales de que un perro está sintiendo frío. Foto: wirestock/Freepik
Por Redacción EC

El frío no afecta a todos los perros de la misma manera. Mientras algunas razas cuentan con un pelaje denso que les permite tolerar mejor las bajas temperaturas, los cachorros, los perros pequeños, los animales mayores y aquellos con pelo corto pueden ser más vulnerables. Por ello, los expertos recomiendan observar su comportamiento y no esperar a que aparezcan síntomas graves para llevarlos a un lugar cálido o colocarles un abrigo adecuado.

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