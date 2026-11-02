El frío no afecta a todos los perros de la misma manera. Mientras algunas razas cuentan con un pelaje denso que les permite tolerar mejor las bajas temperaturas, los cachorros, los perros pequeños, los animales mayores y aquellos con pelo corto pueden ser más vulnerables. Por ello, los expertos recomiendan observar su comportamiento y no esperar a que aparezcan síntomas graves para llevarlos a un lugar cálido o colocarles un abrigo adecuado.

El dato más importante está en su comportamiento

Uno de los principales indicadores de que un perro tiene frío es un cambio en su conducta habitual. Los temblores o escalofríos son una de las señales más conocidas, pero no son la única. Un animal que comienza a mostrarse incómodo, ansioso o que busca refugio puede estar intentando protegerse de las bajas temperaturas.

También es importante prestar atención a la postura. Un perro que camina encorvado, mantiene la cola pegada al cuerpo o intenta hacerse pequeño para conservar el calor podría estar sintiendo los efectos del frío. Estas señales son especialmente relevantes durante los paseos, cuando el viento, la humedad o el contacto con superficies frías pueden aumentar la sensación térmica.

Otro gesto que no debe pasar desapercibido es levantar repetidamente las patas del suelo. Las almohadillas están en contacto directo con superficies frías y un perro que evita apoyarlas puede estar experimentando molestias. Si además se niega a seguir caminando o intenta regresar a casa, lo más recomendable es terminar el paseo y buscar un ambiente cálido.

¿Qué perros necesitan mayor protección contra el frío?

No existe una temperatura única que determine cuándo todos los perros deben usar ropa. La tolerancia al frío depende de factores como el tamaño, la edad, el estado de salud y el tipo de pelaje. Los perros pequeños pierden calor con mayor facilidad, mientras que los cachorros todavía tienen una capacidad limitada para regular su temperatura corporal.

Los animales de edad avanzada, aquellos con bajo peso o con determinadas enfermedades también pueden tener más dificultades para mantenerse calientes. Del mismo modo, las razas de pelo corto o fino suelen requerir una mayor protección frente a temperaturas bajas que los perros con doble capa de pelo, aunque incluso estos últimos pueden sufrir problemas si permanecen expuestos al frío durante demasiado tiempo.

En estos casos, un abrigo o una prenda diseñada para perros puede ser de ayuda durante los paseos. La ropa debe ajustarse correctamente sin limitar el movimiento, permitir que el animal haga sus necesidades con normalidad y mantenerse seca. Si el pelaje se moja por la lluvia, también es importante secarlo al regresar a casa para evitar que pierda calor corporal.

Los riesgos de ignorar las señales de alerta

Dejar a un perro expuesto al frío durante largos periodos puede provocar problemas más serios, entre ellos la hipotermia y las lesiones causadas por el congelamiento de los tejidos en climas extremos. Las zonas más expuestas, como las orejas, las patas y la punta de la cola, pueden resultar especialmente afectadas.

La debilidad, la somnolencia, la confusión, la dificultad para caminar, la respiración lenta o las encías pálidas son señales que requieren atención inmediata. Los especialistas advierten que los temblores por sí solos no permiten determinar la gravedad del problema, por lo que, ante la sospecha de hipotermia, es fundamental trasladar al animal a un lugar seguro y consultar con un veterinario.

Cómo abrigar a tu perro de forma segura

Si notas que tu mascota tiene frío, el primer paso es reducir su exposición y llevarla a un espacio cálido y seco. Las mantas pueden ayudar a recuperar el confort, pero el calentamiento debe hacerse de forma gradual. No se recomienda colocar fuentes de calor intenso directamente sobre la piel ni frotar con fuerza las zonas que puedan estar afectadas por el frío.

La mejor prevención sigue siendo conocer a tu perro y observar sus reacciones. Un paseo más corto en días fríos, un abrigo adecuado para los animales que lo necesiten y una revisión constante de su comportamiento pueden marcar la diferencia. Los expertos coinciden en un mensaje clave: si tu perro tiembla, se encoge, levanta las patas o busca refugio, no conviene ignorarlo; actuar a tiempo puede evitar que una simple incomodidad se convierta en un problema de salud.

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