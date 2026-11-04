Las plantas no solo sirven para decorar viviendas y oficinas. Su presencia también podría mejorar determinadas condiciones ambientales, favorecer el bienestar de quienes ocupan estos espacios y contribuir a disminuir el uso de aire acondicionado. Así lo señala una revisión internacional encabezada por la Universidad de Surrey, en Reino Unido, que examinó investigaciones sobre los efectos de incorporar vegetación en espacios cerrados y sus posibles beneficios para la calidad del aire.

El trabajo, publicado en la revista ‘Eco-Environment and Health’, reunió a 35 especialistas y analizó plantas tradicionales y sistemas de filtración vegetal. Aunque los resultados muestran beneficios potenciales, los investigadores advierten que estos dependen de las condiciones de cada lugar y que faltan pruebas en entornos cotidianos. A continuación, te contamos cuánto pueden reducir ciertos contaminantes las plantas, qué efecto tienen sobre la temperatura y cuáles son las limitaciones del estudio.

Las plantas de interior pueden reducir contaminantes y disminuir la necesidad de refrigeración

La revisión encontró que las macetas y los muros verdes pueden disminuir entre un 10% y un 30% ciertos contaminantes del aire interior. Entre ellos figuran los compuestos orgánicos volátiles, sustancias que pueden liberarse desde pinturas, muebles y artículos de limpieza.

También se observaron temperaturas entre 0,5 y 4,5 grados menores alrededor de la vegetación. Además, algunos sistemas vegetales podrían reducir hasta un 27% la energía destinada a refrigerar determinadas zonas de oficinas. Estas cifras no representan un ahorro garantizado para cualquier vivienda.

No todos los sistemas de vegetación ofrecen los mismos resultados

Los especialistas diferenciaron las plantas en macetas y los jardines verticales de las instalaciones que impulsan aire a través de raíces y sustratos. Estas últimas consiguieron retirar más contaminantes en ensayos controlados. Sin embargo, factores como la iluminación, la ventilación, las especies utilizadas y el diseño del sistema influyen en su desempeño.

El estudio reúne evidencias de distintos países

El análisis estuvo dirigido por el Centro Global de Investigación del Aire Limpio de Surrey. Su responsable, Prashant Kumar, destacó: “Cada vez hay más pruebas de que la incorporación de plantas en interiores puede mejorar los espacios donde vivimos y trabajamos”.

El investigador explicó que el objetivo fue integrar resultados antes estudiados por separado y desarrollar mejores formas de anticipar los efectos de la vegetación bajo distintas condiciones, según informa El Economista.

Todavía se necesitan pruebas en ambientes reales

Numerosos experimentos revisados utilizaron cámaras pequeñas y períodos breves de observación. Por eso, aún resulta difícil establecer si sus resultados se mantienen durante meses en edificios ocupados.

Los investigadores también alertaron de que una humedad mal controlada, especialmente durante episodios de calor extremo, puede favorecer la condensación o el moho.

Elisa Valentim Goulart y Hao Sun señalaron que “se necesita más investigación para abordar esta cuestión”. El equipo propone combinar mediciones y modelos informáticos para orientar futuros diseños de interiores con vegetación.

Esta propuesta también permitiría evaluar cómo influyen las condiciones exteriores en los espacios cerrados y ofrecer información más precisa para gestionar instalaciones vegetales en distintos tipos de edificios y oficinas.

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