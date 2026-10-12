La desorganización que persiste en el tiempo puede estar vinculada con el agotamiento acumulado, la sobrecarga de responsabilidades y las dificultades para establecer rutinas estables. Especialistas en salud mental señalan que estos factores pueden interferir en la capacidad de mantener el orden en la vida cotidiana. Sin embargo, advierten que “la desorganización no funciona como diagnóstico psicológico”, por lo que es importante comprender las circunstancias que la originan. En muchos casos, detrás de este comportamiento existen obstáculos que dificultan la organización personal.

A este panorama se suma la procrastinación, una tendencia a aplazar actividades que deben atenderse y que puede reforzarse cuando las tareas generan rechazo o incomodidad. Un metaanálisis clásico publicado en Psychological Bulletin identificó la aversión percibida hacia una actividad como uno de los factores que favorecen este comportamiento. Cuando una obligación parece difícil o desagradable, la persona puede optar por posponerla en busca de un alivio inmediato. Con el tiempo, esta conducta puede complicar la rutina y aumentar la sensación de frustración ante las responsabilidades pendientes.

¿Por qué cuando postergamos decisiones dejamos la habitación desordenada siempre?

El desorden suele instalarse poco a poco, a través de pequeños descuidos que pasan inadvertidos en la rutina diaria. Una prenda abandonada sobre una silla, documentos acumulados en cualquier rincón o una limpieza interrumpida por otras distracciones pueden parecer detalles sin importancia. Sin embargo, estas acciones se repiten hasta convertirse en una costumbre difícil de cambiar. Así, lo que inicialmente parecía una tarea sencilla comienza a quedar relegado entre las obligaciones cotidianas.

Con el transcurso de los días, los objetos se acumulan y el espacio pierde el orden que antes mantenía. Aquella labor que pudo resolverse en pocos minutos se convierte entonces en una responsabilidad que parece interminable. La persona debe enfrentarse a múltiples decisiones para clasificar, guardar y desechar lo que ha dejado pendiente. De esta manera, postergar pequeñas acciones puede transformar el orden cotidiano en una tarea abrumadora.

Es importante practicar qué conservar, dónde guardarlo y qué descartar en una habitación

Mantener un espacio en orden implica tomar pequeñas decisiones que, en ocasiones, pueden resultar más difíciles de lo esperado. Elegir qué objetos conservar, dónde colocarlos o cuáles desechar puede convertirse en un proceso agotador para quienes suelen dudar antes de actuar. Esta dificultad no solo retrasa las tareas domésticas, sino que también puede alimentar la acumulación de pertenencias. Así, una actividad cotidiana termina convirtiéndose en un desafío que se posterga una y otra vez.

Una investigación publicada en 2023 en el International Journal of Environmental Research and Public Health encontró una relación entre la indecisión crónica, la procrastinación y los problemas para gestionar las pertenencias personales. Estos comportamientos se vinculan con las funciones ejecutivas del cerebro, responsables de organizar, planificar y regular las acciones. Cuando estas capacidades se ven comprometidas, resolver tareas sencillas puede exigir un esfuerzo mayor. De esta manera, el desorden puede reflejar dificultades para tomar decisiones y administrar las actividades diarias.

Una habitación se puede ordenar con rutinas de diez minutos si es la persona lo pone práctica

Frente al desorden acumulado, los especialistas recomiendan evitar las jornadas interminables de limpieza que terminan provocando cansancio y frustración. En lugar de intentar transformar todo el dormitorio de una sola vez, aconsejan avanzar mediante pequeñas acciones que puedan incorporarse a la rutina. Dedicar diez minutos al día a recoger los objetos dispersos puede ser un primer paso para recuperar el control del espacio. La clave está en avanzar progresivamente, sin convertir el orden en una carga difícil de sostener.

El proceso puede comenzar:

Separando la ropa limpia de la sucia antes de abordar otras zonas de la habitación. Concentrarse en una única superficie por vez, como el escritorio o la mesa de noche, para evitar sentirse abrumado. Establecer lugares fijos para los objetos que se utilizan con mayor frecuencia. Mantener el dormitorio organizado puede convertirse en un hábito cotidiano y no en una tarea agotadora.

Cuando hay elementos acumulados impide la cama, entorpece la higiene del hogar y genera angustia

Los especialistas señalan que tener una habitación desordenada de vez en cuando no necesariamente debe generar preocupación. No obstante, la situación cambia cuando la acumulación de objetos impide dormir cómodamente, dificulta mantener la limpieza o provoca una sensación permanente de angustia. Estas señales podrían estar relacionadas con el agotamiento emocional o los problemas para descansar adecuadamente. Por ello, resulta importante observar cuándo el desorden comienza a afectar el bienestar y las actividades cotidianas.

Ante estas circunstancias, la ayuda terapéutica busca comprender las dificultades que enfrenta cada persona y ofrecer estrategias adaptadas a sus necesidades. El propósito no consiste en imponer una rutina estricta ni exigir resultados perfectos, pues “el objetivo no es alcanzar un cuarto perfectamente ordenado”. En cambio, se procura desarrollar herramientas que permitan organizar el entorno de acuerdo con el ritmo y las posibilidades individuales. Así, recuperar el equilibrio se convierte en una prioridad por encima de la perfección.