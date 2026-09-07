Investigadores de Londres descubrieron que las personas pueden detectar objetos enterrados sin llegar a tocarlos directamente. (Fuente: Gemini IA)
Investigadores de Londres descubrieron que las personas pueden detectar objetos enterrados sin llegar a tocarlos directamente. (Fuente: Gemini IA)
Por Redacción EC

Durante décadas se ha enseñado que el tacto humano depende del contacto directo entre la piel y los objetos. Sin embargo, una investigación realizada por científicos de Queen Mary University of London y University College London (UCL) plantea que las manos humanas tienen una capacidad mucho más sofisticada de lo que se creía: pueden detectar la presencia de un objeto enterrado sin tocarlo. Los investigadores denominan a esta habilidad “tacto remoto”, una especie de percepción táctil a distancia que recuerda a la utilizada por determinadas aves para encontrar alimento bajo la arena.