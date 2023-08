Los románticos mensajes de Maju Mantilla a su esposo previo al ampay en “Magaly TV, La Firme”

Un nuevo ampay ha alborotado la farándula en Perú. En esta ocasión, el protagonista principal es nada menos que Gustavo Salcedo, esposo de la reconocida exMiss Mundo y conductora de televisión, Maju Mantilla. El suceso ha generado reacciones de todo tipo y bastante sorpresa, pues dicha pareja se había mostrado en los últimos años como una de las más estables del medio de los espectáculos.

Maju Mantilla: cómo fue el ampay que le hicieron a su esposo

En las imágenes del programa “Magaly TV, La Firme”, se puede apreciar como una mujer entra al vehículo del reconocido empresario y deportista. Además, se les puede ver mantener una conversación.

Después, se ve a los dos ingresar al Hotel Westin. Luego de estar juntos dos horas en dicho lugar, tanto Gustavo como la mujer se retiran en el mismo automóvil. El encuentro de ambos ocurrió en el distrito de Miraflores, el último 18 de julio.

Según el programa de espectáculos, la joven que aparece en las imágenes junto al esposo de Maju Mantilla también se dedicaría al deporte. A esto se le suma que habría compartido entrenamientos y otros momentos con personajes conocidos de la farándula peruana como Angie Arizaga y Macarena Gastaldo.

Maju Mantilla: cómo comenzó la historia de de amor con su esposo

No queda duda que se trataba de una relación bien constituida, así también lo dejó ver una entrevista realizada a Maju, en noviembre de 2018, en la que cuenta cómo fue su historia de amor. “Mi relación con quien ahora es mi esposo empezó en junio de 2005. En 2004 yo ya estaba haciendo algunos trabajos de modelaje en Lima. Hacía fotos para catálogo y en algún momento él apareció en mis fotos, supuestamente era mi esposo en las fotos…. Al segundo día que habíamos trabajado me pidió mi teléfono y le dije que no porque tenía enamorado”, comentó Maju en el segmento “Chocahuarique”.

“Era tan insistente, me invitó a cenar y le dije que no, luego me invitó a ver un partido de fútbol y le dije que no, también me invitó al cumpleaños de su amigo y le dije no. Desde ahí no me volvió a llamar…. En el 2005 nos reencontramos, luego de ganar el Miss Mundo, y me dijo: ‘¿ahora sí me das tu número o tampoco?’. me reí y se lo di”, agregó la exreina de belleza.

Cabe destacar que, una vez que se dio a conocer el famoso ‘ampay’, Mantilla decidió desactivar los comentarios de sus publicaciones en Instagram. Esto suele ser algo recurrente cuando algún personaje del mundo de los espectáculos quiere evitar recibir opiniones que pueden alterar su estado de ánimo o provocar incomodidad.

Los románticos mensajes de Maju Mantilla a su esposo previo al ampay en “Magaly TV, La Firme”

Es importante resaltar también que la relación de este matrimonio se encontraba en un gran momento, al menos así lo hacen ver las recientes publicaciones que hizo ella en su cuenta de Instagram. En las últimas semanas, Mantilla había subido fotografías con descripciones bastantes emotivas en las que le dedica palabras de amor y admiración a su esposo. A continuación, las repasamos.

(Foto: @majumantilla)

(Foto: @majumantilla)

(Foto: @majumantilla)

(Foto: @majumantilla)

(Foto: @majumantilla)

Arriba mi gente: inicio de programa del 04/08/2023.