Por Redacción EC

Los tatuajes forman parte de la identidad y expresión personal de millones de personas, pero detrás de los diseños que quedan impresos en la piel existe un proceso biológico que no siempre es conocido. Cuando la aguja introduce los pigmentos, estos no permanecen exclusivamente en el lugar donde se realiza el dibujo: una fracción puede desplazarse por el organismo y alcanzar los ganglios linfáticos, donde llega a permanecer durante largos periodos. Un estudio reciente publicado en la revista científica PNAS volvió a poner el tema sobre la mesa al analizar el comportamiento de estas sustancias y su posible relación con las respuestas inflamatorias. Sin embargo, el hallazgo también ha generado interrogantes sobre sus verdaderas consecuencias y si representa una amenaza para quienes llevan tatuajes.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?