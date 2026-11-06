Los tatuajes forman parte de la identidad y expresión personal de millones de personas, pero detrás de los diseños que quedan impresos en la piel existe un proceso biológico que no siempre es conocido. Cuando la aguja introduce los pigmentos, estos no permanecen exclusivamente en el lugar donde se realiza el dibujo: una fracción puede desplazarse por el organismo y alcanzar los ganglios linfáticos, donde llega a permanecer durante largos periodos. Un estudio reciente publicado en la revista científica PNAS volvió a poner el tema sobre la mesa al analizar el comportamiento de estas sustancias y su posible relación con las respuestas inflamatorias. Sin embargo, el hallazgo también ha generado interrogantes sobre sus verdaderas consecuencias y si representa una amenaza para quienes llevan tatuajes.

¿Qué sucede con la tinta de los tatuajes cuando ingresa al organismo?

Aunque las investigaciones recientes han despertado interés, este desplazamiento no representa un descubrimiento nuevo para la dermatología. Así lo explicó un especialista consultado sobre el tema, quien recordó que desde hace más de cuatro décadas se conoce la capacidad del organismo para trasladar parte de los pigmentos hacia los ganglios linfáticos. En este mecanismo intervienen los macrófagos, células del sistema inmunitario que identifican y procesan elementos extraños que ingresan al cuerpo.

La distribución del pigmento depende de la zona tatuada y de los ganglios que reciben el drenaje linfático correspondiente. Por ejemplo, cuando el dibujo se encuentra en un brazo, las partículas pueden llegar a los ganglios de la axila o el cuello, mientras que los tatuajes realizados en las piernas pueden dejar rastros en los ubicados en la región inguinal. Esta acumulación incluso puede modificar su apariencia, hasta darles una tonalidad oscura. Según el dermatólogo, se trata de un comportamiento conocido y esperado, que en determinadas circunstancias ha ocasionado confusiones durante las evaluaciones médicas.

¿La tinta permanece en los ganglios linfáticos durante toda la vida?

Uno de los aspectos que más interrogantes despierta es el tiempo que los pigmentos pueden permanecer fuera de la piel. De acuerdo con la explicación del especialista, una parte de la tinta trasladada hacia los ganglios puede mantenerse allí de manera permanente, tal como sucede con los componentes que quedan alojados en la dermis después de realizar el tatuaje. En ese sentido, el cuerpo puede conservar depósitos de pigmento tanto en la zona intervenida como en determinadas estructuras del sistema linfático.

No obstante, su presencia no significa necesariamente que exista una enfermedad. El experto sostiene que en la inmensa mayoría de las personas esta acumulación no genera complicaciones y que los problemas asociados al rechazo del pigmento en los ganglios son excepcionales. Aunque reconoce que pueden presentarse determinadas alteraciones, cuestiona que se difundan como si fueran consecuencias habituales de tatuarse, sin precisar qué tan frecuentes son realmente.

¿Los tatuajes pueden provocar inflamación y problemas de salud?

La posible respuesta inflamatoria es otro de los puntos abordados por la investigación publicada en PNAS. Sobre este aspecto, el especialista considera importante diferenciar entre una posibilidad identificada en estudios científicos y un efecto que efectivamente se presente de manera frecuente entre la población. A su juicio, utilizar expresiones como ‘puede provocar’ sin explicar la probabilidad de que ocurra contribuye a transmitir una percepción exagerada del riesgo.

El dermatólogo también cuestionó la tendencia a presentar los tatuajes exclusivamente desde sus posibles consecuencias negativas. Si bien admite que existen excepciones en las que pueden aparecer reacciones adversas, sostiene que no corresponde interpretar esos escenarios como una respuesta generalizada del organismo. Su explicación apunta a que la información sobre estos procedimientos debe comunicarse con contexto, considerando tanto los hallazgos científicos como la frecuencia real de las complicaciones descritas.

¿Tener varios tatuajes podría fortalecer las defensas del organismo?

Otro aspecto que llamó la atención del especialista está relacionado con las investigaciones sobre las personas que se tatúan en repetidas ocasiones. Algunos trabajos científicos han identificado que quienes acumulan varios tatuajes presentan niveles más elevados de inmunoglobulina A y cortisol en comparación con quienes se someten a este procedimiento por primera vez. Estos indicadores han despertado interés por la manera en que el sistema inmunitario podría reaccionar ante exposiciones sucesivas a los pigmentos.

A partir de esos resultados, se ha planteado la hipótesis de que tatuarse reiteradamente podría generar una especie de entrenamiento para las defensas del organismo, mediante una respuesta que recuerda, de forma metafórica, a la estimulación producida por una vacuna. Sin embargo, el propio especialista advierte que también existen investigaciones con resultados diferentes y que las evidencias disponibles todavía no permiten establecer conclusiones definitivas. Por ello, la relación entre los tatuajes y un eventual beneficio inmunológico continúa siendo una cuestión abierta a nuevas investigaciones.