¿Los terremotos son los causantes de la creación de pepitas de oro en la Tierra? Esto reveló la publicación en Nature Geoscience

Los terremotos son considerados de alta peligrosidad en el mundo, ya que debido a su gran potencia puede destruir grandes infraestructuras, como carreteras, viviendas y puentes, así como lamentar la pérdida de vidas. De hecho, a largo plazo, ocasionan severas consecuencias económicas, desplazamientos poblacionales y afectaciones psicológicas. En ese contexto, la revista Nature Geoscience compartió una destacada e importante investigación que reveló la importancia de los movimientos telúricos en la formación de pepitas de oro, debido a que estos generan campos eléctricos en los cristales de cuarzo. Esta noticia, sin duda, ha llamado la atención, tanto de la comunidad científica como de la población. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

UNA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA REVELA QUE LOS TERREMOTOS FORMAN PEPITAS DE ORO

A través de una investigación liderada por científicos de la Universidad de Monash y compartida en la revista Nature Geoscience, reveló que los terremotos desempeñan un rol determinante en la formación de pepitas de oro, al activar propiedades eléctricas en cristales de cuarzo ubicados en la corteza terrestre. Según detalla el estudio, mientras se desarrolla el movimiento telúrico se ejerce una presión sobre este silicato y genera voltaje a través de la piezoelectricidad, generando cargas eléctricas. Inclusive, este mecanismo desencadena reacciones electroquímicas que convierten el oro presente en fluidos geológicos en partículas sólidas, las cuales se van depositando sobre la superficie del material rocoso.

De esta manera, con el objetivo de disipar las especulaciones, los científicos llevaron a cabo ensayos de laboratorios para alterar los cristales de cuarzo sumergidos en soluciones con presencia del metal precioso, obteniendo favorables resultados. Es decir, la electricidad generada es suficiente para inducir la precipitación del elemento y promover la agregación de nanopartículas, las cuales funcionan como núcleos iniciales de crecimiento. Eso no es todo, gracias a su conductividad, los trozos áureos preexistentes favorecen la acumulación gradual de nuevas capas, lo que posibilita que pequeños depósitos evolucionen con el tiempo hasta convertirse en pepitas de mayor tamaño, conforme comparte La República.

¿CÓMO ES EL EDIFICIO DE 10 PISOS QUE SE CONSTRUYÓ EN CASI 30 HORAS?

A través de varios videos difundidos por Broad Group en las redes sociales ha puesto en el ojo público una vez más a China por una asombrosa y rápida construcción de un edificio de 10 pisos en solo 28 horas y 45 minutos. Y es que, el sistema que utilizan los profesionales consiste en producir gran parte de la estructura en plantas industriales y luego trasladarla al sitio de la obra. En ese espacio se elaboran los componentes, se verifican sus dimensiones y se acondicionan para que el montaje sea rápido, organizado y con un menor margen de error posible.

De esta manera, los pequeños módulos, elaborados con acero B-Core y compuesto por dos placas externas de acero inoxidable que recubren un núcleo de tubos de acero, son elevados con grúas hasta ponerlos en su posición, lo que convierte en una construcción más sostenible. Además, presenta una elevada resistencia a la corrosión y, gracias a su gran ductilidad, tolera mejor los movimientos sísmicos. Es importante mencionar que no es la primera vez que se implementa este tipo de infraestructura en China, ya que también se utilizó durante la pandemia del Covid-19 como hospitales de emergencia, según comparte el diario As.