Por Redacción EC

El inicio de marzo 2026 trajo consigo una noticia que sorprendió a muchos peruanos debido a que se produjo una deflagración en el ducto de Camisea, operado por la empresa privada Transportadora de Gas del Perú (TGP), en la región Cusco. Tras ello, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) estableció el Estado de Emergencia que busca priorizar el suministro de Gas Natural Vehicular (GNV) a los servicios básicos y a las familias peruanas, quienes se han visto afectados por estos inesperados acontecimientos. De hecho, esta preocupante crisis energética ha generado que diversas empresas incrementen el precio de sus productos, como el balón de gas que llega hasta S/ 200 en comunidades remotas, según el teniente gobernador de Kitaparay, Iván Taracaya. Esta situación, sin duda, ha llevado a que el gobierno de José María Balcázar, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), adopte una serie de medidas para enfrentar la problemática, como la implementación del teletrabajo para los empleados en una parte del país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.