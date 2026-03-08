El inicio de marzo 2026 trajo consigo una noticia que sorprendió a muchos peruanos debido a que se produjo una deflagración en el ducto de Camisea, operado por la empresa privada Transportadora de Gas del Perú (TGP), en la región Cusco. Tras ello, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) estableció el Estado de Emergencia que busca priorizar el suministro de Gas Natural Vehicular (GNV) a los servicios básicos y a las familias peruanas, quienes se han visto afectados por estos inesperados acontecimientos. De hecho, esta preocupante crisis energética ha generado que diversas empresas incrementen el precio de sus productos, como el balón de gas que llega hasta S/ 200 en comunidades remotas, según el teniente gobernador de Kitaparay, Iván Taracaya. Esta situación, sin duda, ha llevado a que el gobierno de José María Balcázar, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), adopte una serie de medidas para enfrentar la problemática, como la implementación del teletrabajo para los empleados en una parte del país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ TRABAJADORES DEBEN REALIZAR TRABAJO REMOTO ANTE EMERGENCIA ENERGÉTICA?

En un contexto en el que se ha paralizado el suministro de gas natural hacia varias regiones del país debido a una rotura en la tubería operada por Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni, Cusco, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, adoptó una serie de medidas para enfrentar la crisis energética que atraviesa el país. Entre las decisiones tomadas se encuentra la implementación del teletrabajo principalmente para los trabajadores del sector público en Lima y Callao durante el periodo de emergencia energética. Asimismo, esta disposición también será impulsada en el sector privado.

⚡ Medidas ante déficit de recursos energéticos. El Gobierno dispuso teletrabajo en el sector público y clases remotas en colegios, instituciones y universidades, ante déficit de recursos energéticos tras deflagración en Cusco. Más información aquí: https://t.co/INVZfxFc2j pic.twitter.com/q0HOh7Y337 — Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) March 6, 2026

Eso no es todo, como medida adicional, se promoverá el adelanto de vacaciones para un grupo de los empleados que laboran en las industrias que se han visto más afectadas por la menor disponibilidad del recurso energético. Por otro lado, la titular de la PCM indicó que se dispuso que los colegios, institutos de educación superior y universidades privadas de la capital ejecuten las clases remotas tras la escasez del gas seco. “Se dispondrá el teletrabajo en el sector público en Lima y Callao, durante el periodo de contingencia. Se promoverá que las empresas del sector privado adopten modalidades de teletrabajo durante el mismo periodo”, dijo Miralles en conferencia de prensa.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UN POSIBLE AUMENTO EN EL RECIBO DE LUZ?

Luego de la fuga y posterior deflagración ocurrida en el ducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) en el distrito de Megantoni, en la región Cusco, el estado de emergencia establecido por el Ministerio de Energía y Minas prioriza el abastecimiento de GNV para sectores como el transporte público, los hogares y los pequeños comercios. Es así que, Aurelio Ochoa, presidente interino de Osinergmin, declaró para RPP y sostuvo que la crisis energética que se vive en el país no perjudicará a las familias peruanas debido a que son usuarios regulados, así como los usuarios residenciales que cuentan con contratos de mediano y largo plazo con tarifas previamente establecidas. Sin embargo, el especialista en hidrocarburo explicó que estas empresas podrían verse afectadas con un aumento en sus precios, ya que son considerados usuarios no regulados. “Independientemente de si sube o baja el precio de la energía, ellos ya tienen contratos que aseguran un precio y eso nos garantizan que los hogares no tengan ese impacto”, dijo Ochoa.