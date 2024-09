Luis Suárez, el máximo goleador de la Selección de Uruguay, anunció su retiro del fútbol internacional en una emotiva rueda de prensa desarrollada el pasado lunes 2 de septiembre. Con una profunda tristeza, el delantero de 37 años comunicó que tras el encuentro entre Uruguay y Paraguay terminaría su aventura con la selección nacional, un momento que no solo indicaba el final de su participación en el equipo, sino también un momento de gran carga emocional para él y su familia. En esta línea, en medio de lágrimas y recuerdos, el atacante reveló lo que sucedió con uno de sus hijos al conocer su decisión.

¿CÓMO REACCIONÓ UNO DE LOS HIJOS DE LUIS SUÁREZ AL ENTERARSE QUE SU PADRE SE RETIRABA DE LA SELECCIÓN?

Luis Suárez se mostró profundamente conmovido al comunicar su retiro de la selección uruguaya, especialmente al enfrentar el momento de informar a sus hijos.

Durante la rueda de prensa, el delantero no pudo contener las lágrimas al recordar cómo le dio la noticia a sus tres hijos. Respecto a este tema, Suárez reveló que su hijo Benjamín, el del medio, tuvo una reacción particularmente difícil. De acuerdo con el ‘Pistolero’, Benjamín no quería que se retire del combinado nacional, principalmente porque no entendía bien el motivo.,

La situación con ‘Benja’ hizo que el momento fuera aún más doloroso para el futbolista. Suárez necesitó el apoyo de su hija mayor para explicar la situación a Benjamín, según informa el diario El Observador.

Por otro lado, el delantero también se quebró al rememorar los momentos inolvidables vividos con la selección uruguaya, como el partido contra Chile en el que anotó cuatro goles. Asimismo, mencionó que, a pesar de los muchos títulos ganados, no cambiaría el de la Copa América 2011 por nada en el mundo.

En otro momento, Suárez expresó su temor de que la imagen que sus hijos y los uruguayos tuvieran de él fuera negativa debido a situaciones difíciles pasadas. Sin embargo, destacó su orgullo por ser el máximo goleador de la selección uruguaya y su deseo de ser recordado por sus logros y contribuciones al equipo, en lugar de los episodios controvertidos.

La mezcla de recuerdos emocionantes y la dificultad de dejar atrás su carrera internacional hizo que Suárez llorara varias veces durante la conferencia, dejando claro el profundo impacto de esta despedida en su vida personal y profesional.

¿CUÁLES FUERON LAS EMOTIVAS PALABRAS DE LUIS SUÁREZ HACIA SU ESPOSA SOFÍA BALBI?

En su emotiva conferencia de prensa, Luis Suárez respondió que todo lo que le tocó vivir en el fútbol se lo debía a su esposa, Sofía Balbi. “Primero a mi mujer”, dijo en un inicio antes de quebrar en llanto. Luego continuó su mensaje con lo siguiente: “( Primero a mi mujer) que se come todos mis garrones, la que aguanta todo lo bueno y lo malo, en los malos momentos está siempre apoyando mis decisiones. Hoy me llevaré otro rezongo porque lloré. Siempre me dice las cosas ciertas”.

¿CÓMO FUE LA DESPEDIDA EN EL ESTADIO CENTENARIO DE LUIS SUÁREZ?

El pasado viernes 6 de septiembre, Luis Suárez afrontó su último partido con la selección uruguaya en el duelo ante Paraguay por la fecha 7 de las Eliminatorias 2026. Los pupilos de Marcelo Bielsa no pudieron pasar del empate ante los ‘guaraníes’; sin embargo, había ocasión para quedarse en el Estadio Centenario.

Uruguay, escolta del líder Argentina en el premundial, vivió en un Centenario a pleno una noche especial por el retiro de Suárez, goleador histórico de la Celeste con 69 tantos en 143 partidos.

Tras el partido, una catarata de emociones se apoderó de la hinchada uruguaya. Desde los videos con los mensajes de sus amigos y compañeros, Neymar y Lionel Messi, hasta la presencia de uno de sus mentores, el ‘maestro’ Oscar Tabárez, y de sus compañeros de llamada generación del 2010.

“Uruguay es más grande que cualquier jugador. A partir de mañana seré un hincha más”, dijo un conmovido Pistolero Suárez al agradecer al público en el mítico estadio de Montevideo.