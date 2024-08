Magaly Medina denuncia que entorno de Cueva habría amenazado a su reportera

Los problemas para Christian Cueva no paran, pues esta vez se reveló un video en la cual sale besándose con Pamela Franco, pese a que durante estas semanas lo estuvo negando ante las cámaras de espectáculos. Sin embargo, previo a estas imágenes, Magaly Medina denunció públicamente que delincuentes amenazaron de muerte a sus reporteros durante el aniversario de Huamachuco, señalando como al único responsable al futbolista. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE LA AMANEZA QUE RECIBE SU REPORTERA?

Tras conocerse que Cienciano llegó a Lima junto a Christian Cueva resguardado de muchos efectivos policiales, Magaly Medina no dudo en pronunciarse al respecto y mencionar que su reportera todavía sigue siendo amenazada con mensajes intimidantes desde un penal del país. La figura de ATV indicó que ‘Aladino’ estaría detrás de todo ya que las advertencias por parte de estos criminales vinieron antes de que se difundiera el ampay entre él y la cumbiambera.

“Los periodistas somos los que tenemos que cuidarnos de Christian Cueva. Mi reportera sigue siendo amenazada. El día de hoy ha recibido amenazas desde un penal, diciendo que le han encargado a esos sicarios, ponerle una bomba. Han seguido insistiendo, torturándola el día de hoy con las amenazas y nosotros sabemos que esas amenazas vienen del entorno directo de Christian Cueva”, dijo en su programa “Magaly TV La Firme”.

¿A QUÉ SE DEBE LA DENUNCIA DE PAMELA LÓPEZ A CHRISTIAN CUEVA?

Este lunes 19 de agosto, Pamela López brindó una entrevista a ‘América Hoy’ para revelar que ha decidido denunciar a Christian Cueva por violencia familiar. La aún esposa del futbolista indicó que durante este año fue víctima de dos violentos episodios, por lo que mostró al público imágenes captadas por una cámara de seguridad donde sale siendo agredida por el volante.

“Para mí ha sido una decisión bastante complicada, muy difícil, me ha tomado muchos años efectuarla. Pero la he tomado por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que sufren lo mismo que yo he sufrido por muchos años. He sido manipulada. Yo sigo hasta las últimas con mi denuncia”, dijo López, quien se encontraba acompañada de su abogada Rosario Sasieta.

¿QUÉ SE VE EN LOS VIDEOS REVELADOS POR PAMELA LÓPEZ?

Pamela López junto a su abogada Rosario Sasieta contaron a los medios de comunicación, que se encontraban en la conferencia de prensa, que los videos difundidos se observa a Christian Cueva jalar de los cabellos y forcejear con la influencer mientras se encontraban en un ascensor de un hotel en Trujillo. En otro clip mostrado por López se ve al jugador de Cienciano con los mismos actos hacia la madre de sus hijos en una recepción de un edificio.

“No fue la primera vez, fueron muchos años de violencia física y psicológica. Lo he tratado con terapias, tengo el respaldo de mi terapeuta quien conoce el caso a la perfección. Me ha ayudado a mí y a mis hijos que, indirectamente, también fueron víctimas de esto”, explicó la aún esposa de Cueva.