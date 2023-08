Magaly Medina es una de las conductoras de televisión más influyentes de la farándula peruana, que se volvió popular por el contenido que presentaba en sus programas de espectáculos, que también le generaron algunos problemas legales, además de una ola de críticas.

A pesar de los problemas que atravesó, nunca fueron impedimento para que se mantenga vigente y actualmente se encuentra al frente de “Magaly, TV La Firme”, un programa televisado por ATV y cuyo mayor atractivo son los ‘ampays’.

Recientemente, la popular ‘urraca’ fue entrevistada por la periodista Verónica Linares en su programa digital y reveló algunos detalles sobre su vida personal, demostrando que no solo es polémica frente a cámaras, sino también fuera de éstas.

Durante la entrevista, la conductora mencionó a su único hijo de 38 años, Gianmarco Mendoza, quien señaló que se encuentra viviendo fuera del país. Según contó, su hijo decidió hace un tiempo viajar a otro lugar, debido a que en las calles y en las redes sufría de acoso.

“Hace un tiempo decidió irse a vivir afuera. Me encanta que mi hijo esté lejos”, comentó Magaly. “Los hijos son de la vida y se los debe soltar”, agregó, para luego añadir que se encuentra feliz de que su heredero tenga una vida normal como una persona común y corriente.

Adicionalmente, la presentadora señaló que su descendiente no recibirá ni un solo sol como herencia y que planea gastarse todo su dinero con su actual esposo, el notario Alfredo Zambrano, según recoge La República.

¿Por qué Magaly Medina no le dejará herencia a su hijo?

Con el objetivo de esclarecer sus razones de no dejarle herencia a Gianmarco Mendoza, la conductora manifestó lo siguiente: “Ya él tiene su educación y cada uno se hace con su educación. (...) Él ya tiene asegurado su futuro”.

Asimismo, la presentadora de televisión aseguró, con toda la confianza del mundo, que su hijo se siente orgullosa de ella. Estas palabras fueron una respuesta a las declaraciones que había dado Aida Martínez sobre la relación entre Gianmarco y su madre.

“Eso no quiere decir que yo tenga una mala relación con él, es mi hijo, es lo más valioso que la vida me ha dado y así lo seguiré protegiendo. Ella no puede hablar como si conociera la intimidad de mi casa”, sostuvo Magaly. “Mi hijo es un hombre muy orgulloso de lo que su madre ha logrado en la vida, muy orgulloso de su madre”, sentenció.

El nuevo reality de Magaly Medina

La reconocida conductora de televisión, Magaly Medina, emocionó a sus seguidores al anunciar el esperado retorno de su reality “La Casa de Magaly” después de 12 años de ausencia. El programa contará con la participación de 11 famosos, quienes estarán bajo la mirada atenta de más de 60 cámaras que registrarán sus polémicas, pleitos y revelaciones.

Los primeros famosos que habrían sido confirmados para participar en el reality de la conductora de cabello rojizo incluirían a Alfredo Benavides, quien aprovecharía la oportunidad para enfrentar sus temores a enamorarse después de la polémica en torno a un supuesto romance con Gabriela Serpa. También se menciona a Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, conductor de Panamericana Televisión.

Además de ellos, otros nombres que se han mencionado como posibles participantes son Shirley Cherres, una exporrista, y Paloma de la Guaracha, quien ha sido apodada como la ‘Kim Kardashian del Óvalo de Santa Anita’.

Completando la lista, figuran Vanessa López, expareja de Tomate Barraza, y Fiorella Retiz, asistente de producción vinculada sentiment