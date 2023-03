Verónica Linares tiene su canal de YouTube ‘La Linares’ y en esta oportunidad, entrevistó a una de las periodistas más polémicas del Perú, Magaly Medina. Esta entrevista generó mucha expectativa pues la ‘urraca’ habló de muchos momentos en su vida, muy personales, sobre su hijo y más de la farándula. ¿Se atrevió a contar sobre sus cirugías? Esto se sabe.

Magaly Medina, comunicadora reconocida en el Perú; amada por unos, odiada por otros. Lo cierto es que la popular ‘Urraca’ siempre llama la atención por donde llegue su paso y más aún si se trata de revelar detalles de su vida privada.

En esta ocasión, Magaly fue invitada por Verónica Linares a una entrevista para su canal de YouTube ‘La Linares’ donde habló detalles de su vida privada, sobre su único hijo pero lo que más tomó relevancia, fueron los detalles de sus ‘retoques estéticos’ que ha tenido.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE SUS CIRUGÍAS?

La popular ‘Urraca’ ya en confianza con Verónica Linares, habló sobre sus cirugías estéticas, dónde niega firmemente haberse realizado una en el rostro. Afirma si, que se ha realizado tratamientos estéticos con máquinas, bótox y ácido hialurónico.

“La ciencia médica de la estética ha avanzado tanto. Por eso hasta ahora no me he jalado la cara, ni un pellejo. No me he jalado, la gente no me cree”, declaró ante el asombro de Linares.

“El bótox, no es todo, hay un montón de sustancias ahora. La vez pasada me hice Morpheus, que es esta máquina nueva que se hace ‘Las Kardashian’, que te tienen que sedar porque son agujitas que te (gesto de presión en la cara). Me hago en todo el cuerpo, cuesta caro, pero prefiero eso a hacerme una cirugía. Hasta mis amigos cirujanos plásticos, dicen, no te toques la cara”, acotó.

Magaly también indicó que su trasero es natural aunque otras personas piensen que se ha sometido a un implante de glúteos.

“Sí, también para eso está el hialurónico, pero no te pones el tarrote’. Tampoco voy donde cualquier carnicero que te pone biopolimeros, tiene que ser sustancias que luego como la grasa se vuelvan a reabsorber. Entonces me hago las máquinas”, declaró.

Además dijo que no solo lleva una buena alimentación con asesoría de un nutricionista, sino también cada vez que ve una imperfección en su cuerpo acude a la clínica estética para que le ayuden a quedar como ella lo requiere.

“No solo es nutricionista y de verdad pago máquinas... me noto un poquito de celulitis y me voy a que me pongan enzimas, voy a que me hagan las máquinas porque hay de todo”, reveló.

Mira aquí la entrevista completa en ‘La Linares’: