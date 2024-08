Hace algún tiempo que Ricardo Mendoza y Jorge Luna internacionalizaron su show ‘Hablando Huevadas’, llevándolo a diferentes países de la región. Sin embargo, sorprendieron a todos sus seguidores al anunciar que el espectáculo llegará a nuevos territorios, siendo esta vez en Nueva York, Estados Unidos y nada más ni nada menos que en el famoso Madison Square Garden. Es así que decidieron jugarle una broma a Magaly Medina, quien compartió lo sucedido con sus espectadores durante la más reciente emisión de su programa ‘Magaly TV La Firme’. Descubre en esta nota qué fue lo que ocurrió y lo que dijo la conductora.

¿Cuál fue la broma de Jorge Luna y Ricardo Mendoza hacia Magaly Medina?

Durante el programa de ‘Magaly TV La Firme’ de este martes 13 de agosto Magaly Medina compartió con sus espectadores una peculiar broma que le realizaron los cómicos peruanos Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Ante las cámaras mostró un boleto de avión para que ella pueda viajar a Nueva York y ver el show que realizarán en el Madison Square Garden, pero no terminó siendo más que una travesura.

Resulta que aquel boleto era falso. La conductora lo notó pues en él no se detallaba información importante sobre cualquier vuelo. Si bien tenía datos como el destino y la hora de salida, no veía en ninguna parte la aerolínea, lo que la llevó a realizar que no se trataba de nada más que una broma. Por suerte, Medina tomó el incidente con humor, conociendo el estilo de los comediantes peruanos.

“Me mandaron mis flores amarillas, me mandaron mi entrada con código QR para ir a Nueva York a sentarme a verlos. Y dije ‘oh, mis ahijados, ¿cómo me quieren?’. Miro y digo: ‘De Lima a JFK Nueva York, 13 de septiembre, hora 5 a.m., business class, todo pagado por Hablando Huevadas. Pero no hay ni línea de aerolínea’. O sea, me habían tomado el pelo”, comentó Magaly Medina.

¿Se agotaron las entradas para ver a Jorge Luna y Ricardo Mendoza en el Madison Square Garden?

¡Así es! Las entradas para el show de ‘Hablando Huevadas’ en el Madison Square Garden se pusieron a la venta este lunes 12 de agosto a las diez de la mañana y por la tarde ya estaban agotadas. Cabe mencionar que todavía es posible comprar entradas mediante la reventa de las mismas. Sin embargo, los precios son mucho mayores, llegando algunas hasta los $7,000.

Por supuesto, los comediantes peruanos reaccionaron a esta gran noticia para ellos. “Disculpen, estábamos ocupados llorando, pero hace rato que llenamos el Madison Square Garden”, escribieron Jorge y Ricardo en su cuenta de Instagram, mostrando la imagen que evidenciaba el lleno total del recinto estadounidense. La noticia del sold out fue recibida por los comediantes en Lima, quienes llegaron desde New York el lunes por la madrugada, tras varios días de coordinaciones, creación de videos promocionales y gestión para su esperado show.