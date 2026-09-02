Gala, una perrita de aproximadamente cinco años, fue encontrada amarrada a un poste en una calle del Callao y con dificultades para movilizarse. Las circunstancias en las que fue abandonada aún se desconocen.

El animal, de aproximadamente cinco años, tiene problemas para caminar y se arrastra para movilizarse, lo que le genera daños en diferentes partes de su cuerpo. No se conoce con exactitud si la discapacidad de Gala se debe a que fue atropellada o sufrió un golpe.

Madeleine Trujillo, fundadora de la asociación Incondicional, brindó más detalles de la situación actual de la perrita:

“No es una perrita grande, es chica. La gente se le acercaba porque es linda, pero pierde el interés porque se arrastra y no puede caminar. Necesitamos apoyo para cubrir los gastos veterinarios que son cuantiosos, ya que es un animalito al que le han sacado placas. Ahorita todo nos lo hemos fiado, nos hemos prestado para poder avanzar porque no la podíamos dejar en este estado”, contó a El Comercio.

Agregó que Gala también presenta problemas neurológicos, pues no controla sus esfínteres y debe usar pañales. El traumatólogo veterinario que la atendió concluyó que no tiene nada roto en su interior, y el siguiente paso es que la revise un neurólogo. No obstante, falta realizarle más exámenes para determinar qué otros inconvenientes de salud presenta. Pese a su delicado estado, la perrita se alimenta con buen ánimo y tiene intactas las ganas de vivir y salir adelante.

“Varias personas nos dijeron que si (Gala) se arrastra y no controla los esfínteres, deberíamos dormirla; pero considero que la tienen que ver los especialistas para que puedan determinar si se puede hacer algo por ella y darle calidad de vida”, indicó la fundadora de Incondicional.

El presupuesto que se necesita para cubrir los gastos veterinarios de Gala supera los S/1.800. Toda ayuda económica es bienvenida y será empleada para que la perrita pueda ser cuidada y tratada por manos especializadas.

Si deseas colaborar con esta noble causa, puedes comunicarte al número 984 067 689 (WhatsApp de Incondicional) y al 991 327 869 , para transferir montos por Yape o Plin.

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