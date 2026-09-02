Gala necesita nuestra ayuda: perrita fue abandonada en el Callao y se necesitan fondos para cubrir sus gastos veterinarios | Foto: Cortesía Incondicional.pe
Gala necesita nuestra ayuda: perrita fue abandonada en el Callao y se necesitan fondos para cubrir sus gastos veterinarios | Foto: Cortesía Incondicional.pe
Por Ernesto Cegarra

Gala, una perrita de aproximadamente cinco años, fue encontrada amarrada a un poste en una calle del Callao y con dificultades para movilizarse. Las circunstancias en las que fue abandonada aún se desconocen.