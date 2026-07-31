María Pía Copello se mostró feliz por el éxito empresarial de su hija y dijo que está orgullosa de ella | Foto: Difusión
María Pía Copello se mostró feliz por el éxito empresarial de su hija y dijo que está orgullosa de ella | Foto: Difusión
Por Redacción EC

María Pía Copello inició una nueva etapa de emprendimiento con su pequeña hija, y es que la influencer se mostró muy entusiasmada por los logros de la joven, quien ahora presenta una nueva propuesta de su ya conocida Catitejas. «Catitejas Fresa es una propuesta divertida, diferente y hecha con mucho cariño», anunció la hija menor de María Pía.