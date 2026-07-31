María Pía Copello inició una nueva etapa de emprendimiento con su pequeña hija, y es que la influencer se mostró muy entusiasmada por los logros de la joven, quien ahora presenta una nueva propuesta de su ya conocida Catitejas. «Catitejas Fresa es una propuesta divertida, diferente y hecha con mucho cariño», anunció la hija menor de María Pía.

«Estoy muy orgullosa de mi hija, y estamos muy felices de seguir creciendo y lanzando nuevos productos”, agregó la orgullosa madre.

Catitejas Fresa nace tras la acogida alcanzada por las variedades Manjar y Maní y responde a la creciente demanda de sabores innovadores, fortaleciendo el crecimiento de este emprendimiento peruano. Esta nueva variedad representa una evolución natural de la marca y un paso más en su consolidación dentro del mercado peruano de chocolates y snacks.

Lo que comenzó como un proyecto escolar se ha convertido en un nombre con presencia en los principales canales de venta del país.

Catitejas ha logrado consolidarse como un caso de éxito de emprendimiento juvenil, conectando con miles de familias peruanas y construyendo una creciente comunidad de seguidores.

Catitejas Fresa es distribuida por Negusa y producida por Machu Picchu Foods, una de las empresas chocolateras más importantes de Latinoamérica. La nueva variedad estará disponible en tiendas Tambo y supermercados Plaza Vea a nivel nacional.

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