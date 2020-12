Conforme a los criterios de Saber más

La domesticación de los perros ocurrió hace aproximadamente 32 mil años. Es importante que conozcamos la clave o el desencadenante de este fenómeno, para entender cómo los salvajes lobos llegaron a convertirse en nuestros fieles amigos. Y la razón no es otra que la alimentación.

Los estudios realizados por científicos de diferentes universidades en Europa y Estados Unidos coinciden que, al examinar y comparar el ADN de perros y lobos, la diferencia más relevante se encontró en los genes relacionados a la metabolización del almidón y el desarrollo cerebral.

Por eso, la teoría de que el lobo se acercó al hombre agricultor para alimentarse de las sobras de su comida es la más respetada y nos da una idea de cuándo empezó a desarrollarse esta relación entre ambas especies.

Es decir, el lobo fue cambiando su metabolismo para procesar el alimento humano y eso también lo llevó a ir cambiando de apariencia. Ya no necesitaba fuertes y grandes dientes para atrapar y desgarrar a sus presas; ahora la comida estaba preparada y servida en plato. Además, al cambiar de menú, procesaron mejor los nutrientes de los carbohidratos y eso también ayudó a que su temperamento fuera volviéndose más dócil.

A la par, el hombre aprovechó su cercanía para enseñarles a proteger y pastorear sus rebaños, y para que lo apoye en la caza. Las razas de perros fueron naciendo y perfeccionándose según la función que tenían que cumplir en la convivencia humana y el clima de la zona en que vivían: pastoreo, guardia, rastreo y caza. También los humanos aprovecharon el sentido del olfato y oído del perro para sus labores.

Relación con el hombre

Por supuesto que no todo era trabajo. Durante la domesticación, el perro fue también desarrollando vínculos afectivos con los humanos que convivía, considerados ahora los nuevos miembros de su manada. Hoy se cuentan más de 200 razas caninas registradas.

La diferencia es que, en esta nueva familia, el “lobo dominante” ya no tiene 4 patas, si no 2 piernas: el hombre. Este orden se suele mantener, salvo que el perro siga sintiendo que es el alfa del hogar y desarrolle problemas de conducta y de agresividad relacionadas a la no obediencia. Si este fuera el caso, lo recomendable es consultar con un entrenador o experto en problemas de conducta.

