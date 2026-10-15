Pasar una noche en vela o acostumbrarse a dormir pocas horas puede tener consecuencias que van mucho más allá del cansancio al despertar. Mientras una persona descansa, su organismo desarrolla funciones esenciales para mantener el equilibrio interno, desde la reparación de los tejidos y la consolidación de los recuerdos hasta la regulación de las hormonas y el procesamiento de la glucosa. Sin embargo, cuando el sueño resulta insuficiente o se interrumpe constantemente, algunos de estos mecanismos pueden verse afectados y repercutir en la manera en que el cuerpo controla el apetito y utiliza la energía. Por eso, el descanso nocturno también merece atención cuando se habla de alimentación y control del peso. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicaron cómo la falta de sueño puede influir en las señales de hambre, las preferencias alimentarias y el funcionamiento metabólico.

Dormir no representa una simple desconexión de las actividades cotidianas. Durante la noche, el cuerpo pone en marcha procesos biológicos que permiten recuperar funciones y mantener distintos sistemas en equilibrio. De acuerdo con Rafael Santana Miranda, responsable de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, “descansar es esencial para el funcionamiento de nuestro organismo”.

¿Qué relación existe entre las horas de sueño y el peso corporal?

El especialista destaca la importancia del sueño en procesos como la liberación hormonal y el control de la glucosa. Cuando el descanso no es suficiente, estas funciones pueden alterarse y coincidir con cambios en el apetito o en los hábitos alimentarios. Esto no quiere decir que dormir poco provoque automáticamente un aumento de peso, pero sí que mantener una rutina de descanso deficiente puede convertirse en un factor relevante junto con la alimentación y la actividad física.

Las hormonas que pueden alterar el hambre y la saciedad

Uno de los mecanismos que ayuda a explicar esta relación involucra a la grelina y la leptina, dos hormonas vinculadas con el control del apetito. La primera participa en la señalización del hambre, mientras que la segunda interviene en la regulación de la saciedad. Cuando una persona duerme menos de lo necesario o tiene un descanso de mala calidad, el funcionamiento de estas señales puede verse afectado.

Mariana Isabel Valdés Moreno, jefa de la carrera de Nutriología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, explicó que “la grelina (hormona que estimula el hambre) aumenta su concentración, mientras que la leptina (encargada de frenar el apetito) disminuye”. Esta combinación puede favorecer una mayor sensación de hambre y dificultar que una persona se sienta satisfecha después de comer. No obstante, la respuesta varía entre individuos y no debe interpretarse como una consecuencia inevitable de cada noche de mal descanso.

Por qué el cansancio puede llevarte a comer más

La relación entre el sueño y la alimentación también está vinculada con el tiempo que una persona permanece despierta. Si alguien retrasa su hora de acostarse, dispone de más horas durante las cuales puede sentir hambre o consumir alimentos, especialmente si mantiene el hábito de comer por la noche. A ello se suman los cambios que puede experimentar en sus elecciones alimentarias cuando está cansado.

Valdés Moreno señaló que la falta de descanso puede impulsar la búsqueda de fuentes de energía rápida, entre ellas productos con azúcares simples y carbohidratos refinados. Por su parte, Santana Miranda indicó que investigaciones realizadas en personas han identificado una mayor activación de áreas cerebrales asociadas con el deseo de comer durante periodos de restricción del sueño. De esta manera, dormir poco puede influir tanto en las señales fisiológicas del apetito como en la motivación para consumir determinados alimentos.

¿Cómo influye el descanso en los niveles de azúcar en la sangre?

El metabolismo de la glucosa es otro de los procesos que puede verse afectado cuando los horarios de sueño son irregulares. El organismo dispone de mecanismos centrales y periféricos que contribuyen a mantener los niveles de azúcar en la sangre dentro de determinados rangos. Sin embargo, la restricción del descanso puede interferir en la regulación metabólica, especialmente cuando se convierte en una situación habitual.

La UNAM ha advertido sobre la relación entre dormir insuficientemente y distintas alteraciones metabólicas. Por ello, cuidar el sueño constituye una parte importante de los hábitos que favorecen la salud, junto con una alimentación equilibrada y la práctica regular de actividad física. Mantener horarios relativamente estables y procurar un descanso suficiente puede ayudar a reducir los efectos de la privación de sueño, aunque no reemplaza otras medidas necesarias para controlar el peso ni garantiza por sí solo adelgazar.