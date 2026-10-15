Por Redacción EC

Pasar una noche en vela o acostumbrarse a dormir pocas horas puede tener consecuencias que van mucho más allá del cansancio al despertar. Mientras una persona descansa, su organismo desarrolla funciones esenciales para mantener el equilibrio interno, desde la reparación de los tejidos y la consolidación de los recuerdos hasta la regulación de las hormonas y el procesamiento de la glucosa. Sin embargo, cuando el sueño resulta insuficiente o se interrumpe constantemente, algunos de estos mecanismos pueden verse afectados y repercutir en la manera en que el cuerpo controla el apetito y utiliza la energía. Por eso, el descanso nocturno también merece atención cuando se habla de alimentación y control del peso. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicaron cómo la falta de sueño puede influir en las señales de hambre, las preferencias alimentarias y el funcionamiento metabólico.