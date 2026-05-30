Por Redacción EC

La compañía chilena Parque Arauco, especializada en el desarrollo y gestión de centros comerciales, continúa fortaleciendo su presencia en Perú con una nueva inversión destinada a la renovación de MegaPlaza Independencia. Como parte de este plan, la empresa impulsa la creación de un moderno distrito gastronómico dentro del complejo, una propuesta orientada a diversificar la oferta comercial y mejorar la experiencia de los visitantes. El proyecto contempla una inversión cercana a los US$33 millones y se enmarca en una estrategia de modernización integral del centro comercial. Desde su inauguración en 2002, MegaPlaza Independencia ha experimentado un importante crecimiento en Lima Norte, ampliando su superficie arrendable de 60 mil a 112 mil metros cuadrados. Gracias a esta expansión, se ha consolidado como uno de los principales centros comerciales del país y actualmente mantiene una tasa de ocupación de 99.1%.