La compañía chilena Parque Arauco, especializada en el desarrollo y gestión de centros comerciales, continúa fortaleciendo su presencia en Perú con una nueva inversión destinada a la renovación de MegaPlaza Independencia. Como parte de este plan, la empresa impulsa la creación de un moderno distrito gastronómico dentro del complejo, una propuesta orientada a diversificar la oferta comercial y mejorar la experiencia de los visitantes. El proyecto contempla una inversión cercana a los US$33 millones y se enmarca en una estrategia de modernización integral del centro comercial. Desde su inauguración en 2002, MegaPlaza Independencia ha experimentado un importante crecimiento en Lima Norte, ampliando su superficie arrendable de 60 mil a 112 mil metros cuadrados. Gracias a esta expansión, se ha consolidado como uno de los principales centros comerciales del país y actualmente mantiene una tasa de ocupación de 99.1%.

¿En qué consistirá la renovación de las áreas dentro de MegaPlaza Independencia que causas grandes expectativas?

La renovación de MegaPlaza Independencia va más allá de la creación de un nuevo espacio gastronómico. El proyecto incluye una serie de mejoras orientadas a modernizar la infraestructura del centro comercial, entre ellas la remodelación de su plaza central, que incorporará nuevas áreas verdes y ambientes diseñados para la convivencia y el descanso de los visitantes. Asimismo, se habilitará un sector especializado para empresas de telecomunicaciones y se ejecutarán mejoras en la circulación del segundo nivel del complejo, con el propósito de facilitar el desplazamiento de los clientes y optimizar su experiencia durante las compras. De acuerdo con Parque Arauco, estas intervenciones no contemplan un aumento de la superficie arrendable, sino una reorganización y mejor aprovechamiento de los espacios ya existentes para potenciar el valor y la competitividad del activo.

Conoce el nuevo distrito gastronómico que será inaugurado en MegaPlaza Independencia con nuevas propuestas

El actual patio de comidas de MegaPlaza dará paso a un nuevo espacio denominado “Distrito Gastronómico de Lima Norte”, una iniciativa con la que Parque Arauco busca renovar y elevar el nivel de su propuesta culinaria. Según explicó Alejandro Camino, CEO de la división Perú de la compañía, el proyecto responde a las nuevas tendencias del sector retail y tiene como objetivo ofrecer una experiencia gastronómica más diversa y sofisticada para los visitantes. La propuesta estará conformada por dos áreas complementarias. La primera mantendrá el formato tradicional de patio de comidas, mientras que la segunda operará como un mercado gastronómico bajo el concepto de “Bazar Gourmet”. En total, el nuevo distrito albergará cerca de 26 establecimientos, una cifra significativamente superior a los nueve locales que ocupaban anteriormente ese espacio. Entre las marcas que ya han confirmado su participación destacan Doomo Saltado, Pasquale y Villa Chicken, entre otras opciones orientadas a ampliar la variedad de la oferta culinaria del centro comercial.

¿Para cuándo se consolidará este proyecto de renovación y la construcción del Distrito Gastronómico de Lima Norte?

La compañía chilena proyecta inaugurar el nuevo Distrito Gastronómico de Lima Norte a finales de julio. Actualmente, la iniciativa se encuentra en la fase final de implementación, centrada en los trabajos de acabados y adecuación de los espacios. Con este proyecto, la compañía busca incrementar la afluencia de público y fomentar una mayor permanencia de los visitantes dentro de MegaPlaza Independencia. De acuerdo con Alejandro Camino, CEO de Parque Arauco División Perú, esta transformación forma parte de una estrategia de largo plazo enfocada en el desarrollo de espacios de uso mixto y la diversificación de los activos comerciales. Bajo este enfoque, la empresa apuesta por convertir sus centros comerciales en entornos multifuncionales que combinen comercio, gastronomía, entretenimiento y otras experiencias urbanas. Asimismo, la compañía adelantó que continuará analizando nuevas oportunidades de inversión y expansión en el mercado peruano.

VIDEO RECOMENDADO