¿Qué métodos anticonceptivos son los indicados para una mujer luego del parto?

Tras el nacimiento del bebé, la madre empieza a vivir diversas emociones, sentimientos y experiencias nuevas. Con esto llega también la “cuarentena”, un periodo en el que no se deben tener relaciones sexuales para evitar el riesgo de contraer alguna infección y porque el cuerpo necesita curarse y volver a su tamaño original. Luego de este es normal que muchas se pregunten qué método anticonceptivo usar si es que se está dando de lactar o si en verdad se puede usar uno. Es aquí donde las dudas pueden generar un nuevo embarazo a las pocas semanas del parto.

Antes de tener la primera menstruación tras dar a luz son muy pocas las probabilidades de concebir otro bebé; sin embargo, no es imposible. Cuanto más pasa luego del día en que vez la carita de tu niño, más necesario es que tengas cuidado y consultes con tu ginecólogo todo lo necesario para reanudar los encuentros íntimos con tu pareja.

Debido a que todavía hay mujeres que quedan embarazadas a los pocos meses del parto porque piensan que la lactancia materna protege frente a un nuevo embarazo, en esta nota te contaremos todo lo que necesitas saber sobre los métodos anticonceptivos y cuáles son los más indicados para ti, dependiendo de si aún das de lactar o no. Norma Castro, Ginecóloga y Obstetra de la Clínica Anglo Americana, no brinda toda la información:

1. ¿Qué anticonceptivo se puede usar después del parto?



Métodos no hormonales:



a) MELA: Método Anticonceptivo de la Lactancia y Amenorrea.

b) Métodos de barrera (condón, diafragma, espermicidas).

c) Abstinencia periódica

d) Métodos de esterilización: Masculina (vasectomía), Femenina (ligadura de trompas).

e) Dispositivos intrauterinos (DIU)



Métodos hormonales de sólo progestágeno: en madres que amamantan

a) Píldoras orales sólo de progestágeno.

b) Inyectables.

c) Implantes subdérmicos o intrauterinos



Métodos de hormonales combinados: en madres que no amamantan



a) Píldoras orales combinadas.

b) Inyectables mensuales.



2. Luego de dar a luz, ¿qué cuidados hay que tener antes de reiniciar la actividad sexual?



Dar a luz un hijo supone un gran esfuerzo corporal y emocional, nuestro cuerpo necesita recuperarse progresivamente de los cambios tan violentos que se han producido en él.



Si el parto ha transcurrido con normalidad, con los 40-42 días de la cuarentena, es suficiente. Antes de este periodo, no es aconsejable.



Si el parto requirió episiotomía, se deberá esperar a la cicatrización adecuada. Si no necesitó una episiotomía, es posible que la recuperación se produzca antes y el sexo con penetración se pueda reanudar pronto.



En el caso de un parto por cesárea, al ser una cirugía mayor, es aconsejable esperar unas seis semanas, para permitir la cicatrización y recuperación de la pared del útero.



Asimismo, los loquios o pérdidas sanguinolentas después del parto, nos indican la recuperación progresiva del útero, que perduran entre 4 a 6 semanas postparto. El tiempo de recuperación puede ser mayor o menor, dependiendo de cada mujer y del tipo de parto que haya tenido.



Es muy probable que en las primeras relaciones sexuales después del parto, la mujer sienta algunas molestias físicas y cierta sequedad vaginal. Esto debido a que la producción de leche, puede impedir una lubricación correcta. Estas molestias son comunes y normales. De todos modos, si los puntos de sutura están cicatrizados y los genitales de la mujer están recuperados, y la madre se encuentra emocionalmente lista, no hay que tener miedo a retomar el sexo.



3. ¿Tras el parto la mujer está protegida contra un embarazo hasta que vuelva a menstruar? ¿Es esto un mito?



No. La falta de menstruación luego del parto se llama amenorrea y la cantidad de tiempo que dure va a depender principalmente de si la madre amamanta o no. Pero también existen otros factores que inciden en menor medida, como las circunstancias en que se encuentre la mujer mientras da de lactar y, obviamente, las características del cuerpo de cada una.



En los casos donde no se amamanta al bebé, es normal que los ovarios comiencen su funcionamiento al mes después de haber dado a luz, y evidencien su periodo menstrual; sin embargo, en algunas mujeres puede llegar a tardar dos o tres meses el inicio del periodo menstrual postparto, lo cual no implica necesariamente que no se está ovulando y por eso se deben tomar medidas anticonceptivas.



En los casos donde se amamanta, la ausencia del período se debe a que cuando el bebé succiona el pezón de la madre para alimentarse, se produce una sustancia llamada prolactina, que “inhibe” el funcionamiento ovárico. Esto solo en los primeros seis meses, y cuando el bebé recibe lactancia materna exclusiva y a demanda y directamente del pecho de la madre, con intervalos cortos entre tomas.

4. ¿Por qué una mujer puede quedar embarazada a los pocos días de haber dado a luz?



Si bien es cierto, durante la cuarentena, la fertilidad puede verse disminuida debido a la secreción de prolactina, que es la hormona de la lactancia, la cual es estimulada con la succión del pezón por parte del bebé, también es posible una ovulación tan pronto como después del primer mes. Sin embargo, lo usual suele ser luego de 2 a 3 meses postparto. Por tanto, un embarazo es posible tan pronto como se inicie la ovulación.